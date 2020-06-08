Днём 8 июня чиновники обсудили план реконструкции здания кинотеатра «Пионер» — в нём разрушат все внутренние перегородки и перекрытия и выкопают ещё один этаж.
4 июня власти подвели итоги первого из серии тендеров на реконструкцию здания кинотеатра «Пионер» в театр Афанасьева. Как подчеркнули чиновники, пока они «отыграли» только пятую часть запланированных работ: на 48,7 миллиона рублей из предполагаемых 474 миллионов рублей. При этом только 254 миллиона рублей из этой суммы потратят собственно на строительство, остальное — на оборудование театра.
Рабочее совещание мэра с вице-мэром Анной Терешковой, руководителем новосибирского «Управления капитального строительства» Константином Головиным и художественным руководителем НГДТ Сергеем Афанасьевым в здании состоялось спустя 3 года после первого, когда было принято решение о передаче здания театру.
К работам подрядчик, барнаульская компания «Строитель», должен приступить в середине следующей недели. Как объяснил Константин Головин, контур здания останется неизменным, снести по планам собираются только все внутренние конструкции и нестационарную пристройку со стороны двора, чтобы можно было завести внутрь технику и выкопать цокольный этаж — в нём, по проекту, разместятся гардероб и туалеты для зрителей, актёрский буфет, репетиционный зал и помещения для цехов театра и хранения костюмов и декораций. После этого пристройку восстановят, но уже на фундаменте.
Деревянные перекрытия заменят на железобетонные, стены и фундаменты дополнительно усилят, над зданием также появится дополнительный этаж. Все эти работы «Строитель» должен закончить к концу года. Анатолий Локоть предупредил, что собирается лично контролировать ход строительства.
— Это центр города, поэтому отношение должно быть особое. Хочу предупредить подрядчика, что это будет под бдительным оком строительного департамента, и я лично, тут 10 минут ходьбы, буду заходить сюда и контролировать, как идут работы, — заявил он.
На другие этапы строительства власти будут проводить новые конкурсы, поэтому нет гарантии, что нынешний подрядчик будет завершать работу над зданием. Пока этапов запланировано два, по числу траншей из федерального бюджета (реконструкция театра попала в национальный проект «Культура»). Но мэр допустил, что их может быть и больше.
Первый транш в мэрии рассчитывают получить в сентябре-октябре, а первые зрители войдут в новый театр в 2022 году, рассчитывает Сергей Афанасьев.
В театре сохранится только один зрительный зал на 211 мест (в 2 раза больше вместимости зала театра сейчас) вместо двух, как предполагалось изначально. Как рассказал Сергей Афанасьев, от второго зала пришлось отказаться из-за технологических сложностей.
— Второй зал мы бы не потянули по расположению этого здания, оно не позволяет сделать дополнительные выходы на ту сторону — там школа и забор, — объяснил он.
Трудности связаны и с парковками. По словам Константина Головина, чтобы получить документацию на строительство, парковочные места пришлось запроектировать на площади Ленина — у самого здания будет только три выделенных парковки для людей с ограниченными возможностями.
— Зная московские и питерские театры, там парковок у театров практически нет, — заметила на это Анна Терешкова. — Мы искали, чтобы место было самое центральное, и я думаю, что нахождение рядом такой большой парковки, как на площади Ленина, компенсирует [недостаток мест]. Тем более все спектакли будут после шести.
Расположение здания подчеркнули все участники совещания.
— Вы видите, что зона эта самая центральная, наверняка летом здесь будет организована какая-то уличная инфраструктура, — предположил Сергей Афанасьев. — Не говорю, что это будет какая-то уличная сцена — может, мы потом помечтаем с Анной Васильевной Терешковой и сделаем напротив в сквере какой-то уличный летний филиальчик для детей или гостей, а здесь наверняка будет какое-то уличное кафе, где можно будет посидеть и подождать начала спектакля.
При этом Анатолий Локоть предложил оставить зданию театра существующее название.
— Я надеюсь, он останется с названием «Пионер» как брендом, — подчеркнул мэр.
Пока театр остаётся работать на прежнем месте: Локоть отметил, что конфликт с владельцем помещения, из-за которого Сергей Афанасьев едва не ушёл из театра, решён.