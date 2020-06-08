На другие этапы строительства власти будут проводить новые конкурсы, поэтому нет гарантии, что нынешний подрядчик будет завершать работу над зданием. Пока этапов запланировано два, по числу траншей из федерального бюджета (реконструкция театра попала в национальный проект «Культура»). Но мэр допустил, что их может быть и больше.

Первый транш в мэрии рассчитывают получить в сентябре-октябре, а первые зрители войдут в новый театр в 2022 году, рассчитывает Сергей Афанасьев.



В театре сохранится только один зрительный зал на 211 мест (в 2 раза больше вместимости зала театра сейчас) вместо двух, как предполагалось изначально. Как рассказал Сергей Афанасьев, от второго зала пришлось отказаться из-за технологических сложностей.



— Второй зал мы бы не потянули по расположению этого здания, оно не позволяет сделать дополнительные выходы на ту сторону — там школа и забор, — объяснил он.