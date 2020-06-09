На участке выполнят подготовительные работы, в том числе организуют безопасное дорожное движение на время ремонта, разместят временные здания и сооружения. На основном этапе работ на шоссе уложат новое покрытие и нанесут разметку. Гарантийный срок верхнего слоя дороги должен составлять 2 года, горизонтальной разметки — 1 год.



Заявки на торги принимают до 19 июня, электронный аукцион проведут 22 июня. Подрядчик должен будет выполнить работы до 25 сентября.



Летний ремонт дорог в Новосибирске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начали в середине апреля. Какие магистрали города должны обновить в этом году, смотрите на нашей карте.