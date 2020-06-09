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Аукцион на ремонт Советского шоссе объявили 8 июня

Аукцион на ремонт Советского шоссе объявили 8 июня

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт участка Советского шоссе в районе ОбьГЭС.

Максимальная цена контракта составляет 47,1 млн рублей, деньги выделят из регионального бюджета.

Информацию о торгах разместили на сайте госзакупок. Заказчик работ — Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.

Согласно документации, подрядчик должен будет отремонтировать участок с 7,8 км до 9,199 км.

— Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», — рассказали НГС в пресс-службе ТУАД.

Ремонт проведут на участке Советского шоссе в районе ОбьГЭС

Ремонт проведут на участке Советского шоссе в районе ОбьГЭС

На участке выполнят подготовительные работы, в том числе организуют безопасное дорожное движение на время ремонта, разместят временные здания и сооружения. На основном этапе работ на шоссе уложат новое покрытие и нанесут разметку. Гарантийный срок верхнего слоя дороги должен составлять 2 года, горизонтальной разметки — 1 год.

Заявки на торги принимают до 19 июня, электронный аукцион проведут 22 июня. Подрядчик должен будет выполнить работы до 25 сентября.

Летний ремонт дорог в Новосибирске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начали в середине апреля. Какие магистрали города должны обновить в этом году, смотрите на нашей карте.

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