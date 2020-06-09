В Новосибирске объявили аукцион на ремонт участка Советского шоссе в районе ОбьГЭС.
Максимальная цена контракта составляет 47,1 млн рублей, деньги выделят из регионального бюджета.
Информацию о торгах разместили на сайте госзакупок. Заказчик работ — Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.
Согласно документации, подрядчик должен будет отремонтировать участок с 7,8 км до 9,199 км.
— Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», — рассказали НГС в пресс-службе ТУАД.
На участке выполнят подготовительные работы, в том числе организуют безопасное дорожное движение на время ремонта, разместят временные здания и сооружения. На основном этапе работ на шоссе уложат новое покрытие и нанесут разметку. Гарантийный срок верхнего слоя дороги должен составлять 2 года, горизонтальной разметки — 1 год.
Заявки на торги принимают до 19 июня, электронный аукцион проведут 22 июня. Подрядчик должен будет выполнить работы до 25 сентября.
Летний ремонт дорог в Новосибирске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начали в середине апреля. Какие магистрали города должны обновить в этом году, смотрите на нашей карте.