Кажется, карантина больше нет. Или есть? Список сфер, которым всё ещё запрещено работать

Спорт и здоровый образ жизни



Спортивным клубам, фитнес-центрам и стадионам также нельзя работать. Более того, запрещены любые спортивные мероприятия, которые предполагают наличие зрителей и продажу билетов. В эту же группу попадают бани, сауны, санатории и солярии. Позагорать пока можно только на даче (и лучше на личном транспорте).

Гостиничный бизнес

Гостиницы, хостелы и квартиры посуточно тоже не имеют права работать. Сдавать в аренду можно только жилье для долгосрочного проживания как основного места жительства.

Общепит

Не работает! Только навынос и желательно без особого шума. Официально услуги по предоставлению еды и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте, приостановлены. Здесь определяющим фактором является именно употребление еды или напитков в заведении, поэтому большинство кафе и ресторанов стали работать навынос или с доставкой.