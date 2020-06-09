Кажется, карантина больше нет. Или есть? Список сфер, которым всё ещё запрещено работать

С этого понедельника, 8 июня, губернатор Андрей Травников разрешил открыться непродовольственным магазинам. Правда, с некоторыми условиями: магазин должен быть площадью не больше 400 квадратных метров и иметь отдельный вход с улицы. Кажется, режим самоизоляции в Новосибирске постепенно сходит на нет — рынки работают, люди гуляют, в общественном транспорте в час пик не протолкнуться. Тем не менее, многие предприятия всё ещё простаивают — мы составили список того, что до сих пор не работает.
Культура и досуг
Всё ещё нельзя работать кинотеатрам (даже на открытом воздухе) и предприятиям, которые специализируются в области искусства и организации развлечений. Например, в Новосибирске перенесли празднования Дня города, а также не работают театры и выставки.
Спорт и здоровый образ жизни
Спортивным клубам, фитнес-центрам и стадионам также нельзя работать. Более того, запрещены любые спортивные мероприятия, которые предполагают наличие зрителей и продажу билетов. В эту же группу попадают бани, сауны, санатории и солярии. Позагорать пока можно только на даче (и лучше на личном транспорте).
Гостиничный бизнес
Гостиницы, хостелы и квартиры посуточно тоже не имеют права работать. Сдавать в аренду можно только жилье для долгосрочного проживания как основного места жительства.
Общепит
Не работает! Только навынос и желательно без особого шума. Официально услуги по предоставлению еды и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте, приостановлены. Здесь определяющим фактором является именно употребление еды или напитков в заведении, поэтому большинство кафе и ресторанов стали работать навынос или с доставкой.
Дополнительное образование (не только для детей)
Сюда входят спортивные секции для детей и взрослых, спортшколы и лагеря. А ещё художественные и музыкальные школы, театральные кружки и даже школы по подготовке фотографов. Ограничено проведение тренингов и курсов для разных профессий и для личного роста. Конечно, никто не запрещает заниматься этим онлайн.
Конференции и выставки
Организация, продвижение или управление событиями, переговорами и выставками, собраниями, конференциями и съездами тоже приостановлены в Новосибирской области. Однако это не помешало объявить 1 июля днем голосования по поправкам в Конституцию, а на 24 июня назначить парад Победы.
Что ещё?
Нельзя работать непродовольственным магазинам площадью меньше 400 квадратов и без отдельного входа, то есть большинству магазинов в крупных торговых центрах. Всё ещё не работают непродовольственные рынки в Новосибирске — в конце мая губернатор разрешил работать только продуктовым и садовым рынкам.
Как в этот понедельник открывали непродовольственные магазины (которые и так были открыты) — смотрите в репортаже Алены Истоминой.