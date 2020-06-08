Железнодорожный суд Новосибирска запретил бизнес-центру «Гринвич» эксплуатацию помещений здания. Но решение суда пока в силу не вступило, представители бизнес-центра намерены устранить нарушения до его вступления.
С иском в суд обратился прокурор Железнодорожного района.
«В ходе проверки, проводимой истцом совместно с
Суд посчитал исковое заявление обоснованным и запретил ЗАО «Бизнес-Центр "Гринвич"» эксплуатацию помещений здания на Красноярской, 35 «до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности».
Как объяснили журналисту НГС в бизнес-центре, они планируют устранить нарушения за ближайшие 30 дней:
— Не приостановили нашу деятельность. Приняли решение о приостановке до устранения нарушений, и оно вступит в силу через 30 дней, к этому сроку мы устраним все эти замечания. Даже быстрее, — прокомментировали ситуацию в бизнес-центре.
В конце мая из-за нарушений требований пожарной безопасности задержали открытие детского сада в Первомайском районе.