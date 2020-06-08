Железнодорожный суд Новосибирска запретил бизнес-центру «Гринвич» эксплуатацию помещений здания. Но решение суда пока в силу не вступило, представители бизнес-центра намерены устранить нарушения до его вступления.



С иском в суд обратился прокурор Железнодорожного района.