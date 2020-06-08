Сегодня, 8 июня, в Черепановском районе Новосибирской области перевернулись «Жигули» — в аварии погиб водитель и пострадали семь его пассажиров.
— Около 11 часов 55 минут 45-летний мужчина, не имея водительского удостоверения и управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по автодороге В-3005 со стороны посёлка Еловкино в направлении трассы Р-256 «Чуйский тракт» и в пути следования на 4-м км автодороги, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, — говорится в сообщении.
Водитель скончался на месте, а 7 пассажиров, в том числе 5 детей, получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.
Если вам что-либо известно о водителе «Жигулей» или пассажирах, вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону 8 923 157-00-00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте.
Другое смертельное ДТП произошло в Новосибирской области: в ночь на 6 июня на автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска столкнулись Nissan Sunny и грузовик Volvo. В нём погиб 36-летний мужчина.