Водитель скончался на месте, а 7 пассажиров, в том числе 5 детей, получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

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Другое смертельное ДТП произошло в Новосибирской области: в ночь на 6 июня на автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска столкнулись Nissan Sunny и грузовик Volvo. В нём погиб 36-летний мужчина.