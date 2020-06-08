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Ищем сибиряков, победивших коронавирус! По статистике, вылечились 1386 человек — каждый третий

Расскажите нам о своем опыте борьбы с болезнью. Какие симптомы у вас были? Долго ли длилось лечение?

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Коронавирус не щадит людей: умерли уже больше 40 новосибирцев. Но есть и хорошие истории. Давайте расскажем и о них?

Коронавирус не щадит людей: умерли уже больше 40 новосибирцев. Но есть и хорошие истории. Давайте расскажем и о них?

В Новосибирской области зарегистрировано 3648 людей, которые заразились коронавирусом. Каждый третий, судя по данным оперштаба, вылечился и уже находится дома — если такие люди есть среди вас, то расскажите нам о своём опыте лечения (не анонимно).

Что нам важно узнать? Какие симптомы у вас были? Наблюдалась ли температура, боли в груди? Как вы оказались в больнице (сами настояли на тесте или вам сделали по показаниям)? Как долго вас лечили в больнице, каким было лечением? Поделитесь своей историей борьбы с ковидом — возможно, именно ваш рассказ будет полезен другим людям.

Нас также интересуют те, кто сам сдал кровь на антитела или сделал КТ органов грудной клетки и только после этого узнал, что переболел коронавирусом.

Расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

О каких историях выздоровления мы уже писали?

Почитайте историю сибиряка, который переболел коронавирусом бессимптомно: он провёл в инфекционной больнице всего два дня.

До этого мы публиковали дневник новосибирца с коронавирусом — он рассказал, через что ему пришлось пройти: сначала он подумал, что это обычная простуда, а потом перестал чувствовать вкус пищи.

Переболевшая коронавирусом сибирячка рассказала, что нужно взять с собой в инфекционную больницу: в палатах жарко и не хватает домашней еды. Список необходимых вещей читайте тут.

Многих затронула и история жительницы Новосибирска, которая попала в инфекционную больницу практически на месяц: её переводили из отделения в отделение, а результаты тестов были разными.

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коронавирус в Новосибирскемедицина
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