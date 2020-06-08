Ищем сибиряков, победивших коронавирус! По статистике, вылечились 1386 человек — каждый третий

В Новосибирской области зарегистрировано 3648 людей, которые заразились коронавирусом. Каждый третий, судя по данным оперштаба, вылечился и уже находится дома — если такие люди есть среди вас, то расскажите нам о своём опыте лечения (не анонимно).
Что нам важно узнать? Какие симптомы у вас были? Наблюдалась ли температура, боли в груди? Как вы оказались в больнице (сами настояли на тесте или вам сделали по показаниям)? Как долго вас лечили в больнице, каким было лечением? Поделитесь своей историей борьбы с ковидом — возможно, именно ваш рассказ будет полезен другим людям.
Нас также интересуют те, кто сам сдал кровь на антитела или сделал КТ органов грудной клетки и только после этого узнал, что переболел коронавирусом.
Расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
О каких историях выздоровления мы уже писали?
Почитайте историю сибиряка, который переболел коронавирусом бессимптомно: он провёл в инфекционной больнице всего два дня.
До этого мы публиковали дневник новосибирца с коронавирусом — он рассказал, через что ему пришлось пройти: сначала он подумал, что это обычная простуда, а потом перестал чувствовать вкус пищи.
Переболевшая коронавирусом сибирячка рассказала, что нужно взять с собой в инфекционную больницу: в палатах жарко и не хватает домашней еды. Список необходимых вещей читайте тут.
Многих затронула и история жительницы Новосибирска, которая попала в инфекционную больницу практически на месяц: её переводили из отделения в отделение, а результаты тестов были разными.