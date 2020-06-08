Ищем сибиряков, победивших коронавирус! По статистике, вылечились 1386 человек — каждый третий

Нас также интересуют те, кто сам сдал кровь на антитела или сделал КТ органов грудной клетки и только после этого узнал, что переболел коронавирусом.

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О каких историях выздоровления мы уже писали?

Почитайте историю сибиряка, который переболел коронавирусом бессимптомно: он провёл в инфекционной больнице всего два дня.

До этого мы публиковали дневник новосибирца с коронавирусом — он рассказал, через что ему пришлось пройти: сначала он подумал, что это обычная простуда, а потом перестал чувствовать вкус пищи.

Переболевшая коронавирусом сибирячка рассказала, что нужно взять с собой в инфекционную больницу: в палатах жарко и не хватает домашней еды. Список необходимых вещей читайте тут.

Многих затронула и история жительницы Новосибирска, которая попала в инфекционную больницу практически на месяц: её переводили из отделения в отделение, а результаты тестов были разными.