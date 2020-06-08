Делают селфи, устраивают пикники: жители центра вызвали полиции из-за подростков, облюбовавщих крышу

Вчера, 7 июня, жильцы дома в Центральном районе Новосибирске вызвали полицию из-за компании подростков, облюбовавшей крышу 14-этажного дома.

По словам одной из местных жительниц, школьники забираются на крышу дома №13 по улице Державина регулярно, ещё с зимы.



— Мы живём на улице Семьи Шамшиных, 65, и наши окна выходят на эту крышу. Периодически вижу такую ситуацию. То в 9 утра соберутся, то вечером — вот недавно девочки устраивали пикник. А зимой так вообще было страшно — они по ней бегали, а там такой гололёд и сугробы. Там даже если не хочешь, можно поскользнуться и упасть, — рассказала жительница дома по соседству.