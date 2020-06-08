Делают селфи, устраивают пикники: жители центра вызвали полиции из-за подростков, облюбовавщих крышу

Вчера, 7 июня, жильцы дома в Центральном районе Новосибирске вызвали полицию из-за компании подростков, облюбовавшей крышу 14-этажного дома.
По словам одной из местных жительниц, школьники забираются на крышу дома №13 по улице Державина регулярно, ещё с зимы.
— Мы живём на улице Семьи Шамшиных, 65, и наши окна выходят на эту крышу. Периодически вижу такую ситуацию. То в 9 утра соберутся, то вечером — вот недавно девочки устраивали пикник. А зимой так вообще было страшно — они по ней бегали, а там такой гололёд и сугробы. Там даже если не хочешь, можно поскользнуться и упасть, — рассказала жительница дома по соседству.
Она отметила, что жильцы, обеспокоенные прогулками детей по крыше, неоднократно обращались в ТСЖ. Там им объясняли, что на дверь, ведущую на крышу, ставят замок, который дети срывают.
В ТСЖ «Комфорт-2001», обслуживающей дом №13, корреспонденту НГС сообщили, что вылазки на крышу дети устраивают «не регулярно, а периодически».
— Бывает, что подростки пробираются — замки срывают. Периодически пресекаем эти действия. Но мы уже разобрались по этому вопросу — укрепили дверь сильнее. Повесили объявление, чтобы жильцы не открывали в подъезд двери незнакомцам. Вообще, они в округе по всем домам ходят. Сейчас на замках всё ещё вчера восстановили. Как обычно. Это обычное явление в центре города, — отметили в ТСЖ.
Местная жительница прислала в редакцию несколько видеосъёмок, сделанных в разное время года. Подростки, в частности, развлекаются тем, что делают на крыше селфи.
В полиции сообщили, что такой вызов к ним вчера действительно поступал, однако к приезду экипажа на месте подростков уже не оказалось.
— На данный момент ведётся проверка, будут устанавливаться личности этих граждан. Ранее вызовов по этому адресу не поступало, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На прошлой неделе мы рассказывали о другой конфликтной ситуации, связанной с подростками. Жители дома по улице Семьи Шамшиных, 16 в Новосибирске полтора года воюют с соседкой, которая сдает квартиру посуточно — временные квартиранты устраивают там шумные тусовки и доставляют всем неудобства. Недавно полиция увела из неё подростков.