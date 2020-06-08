По итогам карантинного мая 2020 года продажи новых легковых автомобилей снизились в России почти на 52%. Но есть марки, которые вопреки всеобщему падению показали плюс. И в основном это «китайцы».
Компания Haval в мае продала на 5% больше автомобилей (747 штук), чем годом ранее, в то время как лидеры рынка Lada, KIA, Hyundai и так далее потеряли в среднем по 50% покупателей. Неужели «Хавейлы» насколько хороши, что даже в период эпидемии их готовы сметать с полок? Вероятнее всего, дело в эффекте низкой базы, потому что Haval не является топовой маркой в России, но в последние годы активно наращивал аудиторию: похоже, инерции хватило, чтобы противостоять кризису. Кстати, статистика АЕБ фиксирует не фактически проданные автомобили, а те, что отгружены дилерам, так что пока можно констатировать лишь увеличение запаса «Хевейлов» у продавцов. Мы тестировали кроссовер Haval F7 и вот что можем о нем рассказать.
На 19% продажи выросли у еще одной компании из Поднебесной — FAW. В последний месяц весны она реализовала в России 83 автомобиля — на 13 машин больше, чем год назад. Со знаком «плюс» месяц также закончила Changan, причем рост продаж составил 124% в сравнении с прошлогодним результатом (231 автомобиль против 103). У этой компании есть неплохой конкурент Hyundai Creta Changan CS35PLUS — он тоже был у нас на тесте.
Хорошо себя показали два производителя коммерческих автомобилей. Компании Fiat удалось сохранить продажи на прошлогоднем уровне (88 автомобилей против 87), а марка Isuzu продемонстрировала рост на 29% (71 авто против 55).
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Если смотреть по конкретным моделям, то в списке топ-25 нет ни одного автомобиля, показавшего в мае плюс. У лидера рынка Lada Granta продажи просели на 5,4 тысячи штук, Lada Vesta потеряла 4,3 тысячи, KIA Rio — 4,7 тысячи, а Hyundai Creta — 2,5 тысячи. Самый лучший результат показала Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник ушел в минус всего на 111 автомобилей.
— Автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца. Поэтому неудивительно, что продажи снизились, — комментирует ситуацию Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) Томас Штэрцель. — Надеемся, что в июне на фоне снятия ограничений ситуация улучшится.
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