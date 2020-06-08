По итогам карантинного мая 2020 года продажи новых легковых автомобилей снизились в России почти на 52%. Но есть марки, которые вопреки всеобщему падению показали плюс. И в основном это «китайцы».



Компания Haval в мае продала на 5% больше автомобилей (747 штук), чем годом ранее, в то время как лидеры рынка Lada, KIA, Hyundai и так далее потеряли в среднем по 50% покупателей. Неужели «Хавейлы» насколько хороши, что даже в период эпидемии их готовы сметать с полок? Вероятнее всего, дело в эффекте низкой базы, потому что Haval не является топовой маркой в России, но в последние годы активно наращивал аудиторию: похоже, инерции хватило, чтобы противостоять кризису. Кстати, статистика АЕБ фиксирует не фактически проданные автомобили, а те, что отгружены дилерам, так что пока можно констатировать лишь увеличение запаса «Хевейлов» у продавцов. Мы тестировали кроссовер Haval F7 и вот что можем о нем рассказать.