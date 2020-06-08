В западные районы начнёт проникать тепло из европейской части России, поэтому уже 10 и 11 июня синоптики прогнозируют до +29...+30 градусов.



В городе 9 июня ожидаются дожди и грозы преимущественно ночью и утром. Днём преимущественно без осадков. 10 и 11 июня в городе также осадки не ожидаются.



9 и 10 июня температурный фон будет от +8...+11 ночью. Дневные температуры 9 июня составят около +19 градусов, а 10 июня около +22 градусов.

В четверг, 11 июня, днём ожидается существенное повышение температуры до +27 градусов. В ночные часы около +9 градусов.

Ветер по области порывистый, при грозах будет достигать +15...+17 м/сек. В городе в интервале до 13–15 м/сек.

В первую декаду июня синоптики дали температурный фон ниже климатической нормы на 1–3 градуса. На выходных температура действительно была в основном около и ниже нормы. К концу декады, считают синоптики, температурный фон всё-таки приблизится к норме и будет даже несколько выше нормы.

Тем временем в Новосибирской области зарегистрировано почти в три раза больше укусов клещей, чем было по данным за середину мая.