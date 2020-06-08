Рестораны откройте! 16 едких замечаний новосибирцев об открытии магазинов (недовольных много)

«Типа, если магазин площадью 401 квадрат, то там однозначно будет скопление коронавируса и людей, прям как в колбе пауков, очевидно же!»



Этому же факту удивляется и пользователь под ником введите имя:



«Что за маразм? Чем больше площадь магазина, тем меньше контакт между людьми же...»



А некоторые горожане действительно рады открытию магазинов. Среди них и читательница под ником Девочка и шар:



«То есть наконец-то откроют ТЦ, и можно будет цивилизованно закупаться как нормальные люди? Я была бы очень рада, если бы это было так».



Спешим расстроить: торговых центров это не касается, они по-прежнему остаются закрытыми.





Пользователь под ником Snob удивлен скорости принятия решения:



«А заранее предупредить собственников, чтобы сделали уборку, провели дезинфекцию, вывели персонал — не судьба?! Почему из новостей узнаём о уже принятых решениях, что мешало провести брифинг в пятницу?!»



Сибирячка под ником акулина тоже задается каверзным вопросом:



«А разве они не работают? Еще в начале апреля работал DNS, «Планеты» всяческие, универмаги работали, я уж не говорю о мелких киосках в переходах и на микрорынках».

