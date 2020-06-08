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Тема дня Отбой карантину: в Новосибирске открывают магазины

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Рестораны откройте! 16 едких замечаний новосибирцев об открытии магазинов (недовольных много)

Многие сходятся во мнении, что магазины и так работали. Но есть и альтернативные высказывания

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Соскучились по магазинам? Поучаствуйте в нашем опросе (нам очень интересно узнать ваше мнение)

В Новосибирске после двухмесячного карантина открывают непродовольственные магазины, но не все — власти разрешили работать только тем торговым точкам, площадь которых меньше 400 квадратов. Кажется, горожане должны обрадоваться такой новости — уж слишком часто в комментариях встречаются мольбы об открытии торговых центров и ослаблении карантинным мер. Как на самом деле комментаторы отнеслись к этой новости? Мы прочитали все комментарии и выбрали 16 самых показательных.

Комментатор под ником Степануш, объелся груш высказал одну из самых распространенных точек зрения:

«Типа, если магазин площадью 401 квадрат, то там однозначно будет скопление коронавируса и людей, прям как в колбе пауков, очевидно же!»

Этому же факту удивляется и пользователь под ником введите имя:

«Что за маразм? Чем больше площадь магазина, тем меньше контакт между людьми же...»

А некоторые горожане действительно рады открытию магазинов. Среди них и читательница под ником Девочка и шар:

«То есть наконец-то откроют ТЦ, и можно будет цивилизованно закупаться как нормальные люди? Я была бы очень рада, если бы это было так».

Спешим расстроить: торговых центров это не касается, они по-прежнему остаются закрытыми.


Пользователь под ником Snob удивлен скорости принятия решения:

«А заранее предупредить собственников, чтобы сделали уборку, провели дезинфекцию, вывели персонал — не судьба?! Почему из новостей узнаём о уже принятых решениях, что мешало провести брифинг в пятницу?!»

Сибирячка под ником акулина тоже задается каверзным вопросом:

«А разве они не работают? Еще в начале апреля работал DNS, «Планеты» всяческие, универмаги работали, я уж не говорю о мелких киосках в переходах и на микрорынках».

Читатель под ником Разум ехидно замечает:

«Ага, как раз сегодня в «Летуале» был, туалетную воду купил, хорошо, что наконец их открывают».

Читательница под ником Умница самая недоумевает:

«В смысле «разрешат»? Сходите как минимум в ТЦ «Версаль», там почти все работают. Отдельно стоящие магазины тоже работают». На этот комментарий ответил пользователь под ником НЕГР: «Просто легализация факта».

Один из самых популярных комментариев, за который проголосовали почти сто человек: «Рестораны откройте уже!».

Не рад открытию магазинов и пользователь под ником старожил:

«И никто не просит открыть книжные магазины и библиотеки. Эх, вы, нищие духом, только бы кафе да магазины. До чего же город изменился. И откуда вы такие вылупились?»

А как вы относитесь к открытию непродовольственных магазинов?

    Зато читатель под ником Лидер М уже смотрит с надеждой в светлое будущее:

    «Теперь ждем возобновления международных рейсов — и привет, отпуск! Е-е-е!»

    Читатель под ником Агапка боится, что сейчас кто-нибудь устроит новую вечеринку (а мы еще не отошли от предыдущей):

    «Надеюсь, ни у кого в городе сейчас ума не хватит устраивать танцульки в центре города, иначе опять откат в плане мер».

    Два пользователя под гостевыми никами думают о самоизоляции. Приведем комментарии: «А смысл самоизоляции до 30 июня тогда в чём? Совсем людей заморочили». Ему вторит и второй пользователь: «А как эти магазины посещать-то? Самоизоляция же до конца месяца?».

    Читательница Ольга Иванова коротко подвела итог: «Разрешили работать тем, кто не закрывался».

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    коронавирус в Новосибирскесамоизоляцияторговые центры
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