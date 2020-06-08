Рестораны откройте! 16 едких замечаний новосибирцев об открытии магазинов (недовольных много)

В Новосибирске после двухмесячного карантина открывают непродовольственные магазины, но не все — власти разрешили работать только тем торговым точкам, площадь которых меньше 400 квадратов. Кажется, горожане должны обрадоваться такой новости — уж слишком часто в комментариях встречаются мольбы об открытии торговых центров и ослаблении карантинным мер. Как на самом деле комментаторы отнеслись к этой новости? Мы прочитали все комментарии и выбрали 16 самых показательных.
Комментатор под ником Степануш, объелся груш высказал одну из самых распространенных точек зрения:
«Типа, если магазин площадью 401 квадрат, то там однозначно будет скопление коронавируса и людей, прям как в колбе пауков, очевидно же!»
Этому же факту удивляется и пользователь под ником введите имя:
«Что за маразм? Чем больше площадь магазина, тем меньше контакт между людьми же...»
А некоторые горожане действительно рады открытию магазинов. Среди них и читательница под ником Девочка и шар:
«То есть наконец-то откроют ТЦ, и можно будет цивилизованно закупаться как нормальные люди? Я была бы очень рада, если бы это было так».
Спешим расстроить: торговых центров это не касается, они по-прежнему остаются закрытыми.
Пользователь под ником Snob удивлен скорости принятия решения:
«А заранее предупредить собственников, чтобы сделали уборку, провели дезинфекцию, вывели персонал — не судьба?! Почему из новостей узнаём о уже принятых решениях, что мешало провести брифинг в пятницу?!»
Сибирячка под ником акулина тоже задается каверзным вопросом:
«А разве они не работают? Еще в начале апреля работал DNS, «Планеты» всяческие, универмаги работали, я уж не говорю о мелких киосках в переходах и на микрорынках».
Читатель под ником Разум ехидно замечает:
«Ага, как раз сегодня в «Летуале» был, туалетную воду купил, хорошо, что наконец их открывают».
Читательница под ником Умница самая недоумевает:
«В смысле «разрешат»? Сходите как минимум в ТЦ «Версаль», там почти все работают. Отдельно стоящие магазины тоже работают». На этот комментарий ответил пользователь под ником НЕГР: «Просто легализация факта».
Один из самых популярных комментариев, за который проголосовали почти сто человек: «Рестораны откройте уже!».
Не рад открытию магазинов и пользователь под ником старожил:
«И никто не просит открыть книжные магазины и библиотеки. Эх, вы, нищие духом, только бы кафе да магазины. До чего же город изменился. И откуда вы такие вылупились?»
А как вы относитесь к открытию непродовольственных магазинов?
Зато читатель под ником Лидер М уже смотрит с надеждой в светлое будущее:
«Теперь ждем возобновления международных рейсов — и привет, отпуск! Е-е-е!»
Читатель под ником Агапка боится, что сейчас кто-нибудь устроит новую вечеринку (а мы еще не отошли от предыдущей):
«Надеюсь, ни у кого в городе сейчас ума не хватит устраивать танцульки в центре города, иначе опять откат в плане мер».
Два пользователя под гостевыми никами думают о самоизоляции. Приведем комментарии: «А смысл самоизоляции до 30 июня тогда в чём? Совсем людей заморочили». Ему вторит и второй пользователь: «А как эти магазины посещать-то? Самоизоляция же до конца месяца?».
Читательница Ольга Иванова коротко подвела итог: «Разрешили работать тем, кто не закрывался».