Губернатор попросил подготовить соответствующее решение и вынести его на заседание правительства. Контролировать соблюдение санитарных норм в организациях будут Роспотребнадзор, мэрия и полиция.



Ранее НГС публиковал текст нового постановления о самоизоляции. согласно ему можно ходить на выборы, а на детские площадки — нельзя.