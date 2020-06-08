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В Новосибирске разрешат работу небольших непродовольственных магазинов

В Новосибирске разрешат работу небольших непродовольственных магазинов

В Новосибирской области разрешат работать непродовольственным магазинам площадью не более 400 кв. м. с отдельным входом.

Об этом сегодня, 8 июня, во время оперативного совещания сообщил губернатор НСО Андрей Травников.

— Несмотря на то, что ситуация достаточно сложная и расслабляться рано, я считаю, мы можем принять новые решения по послаблению ограничительных мер и возобновлению деятельности отдельных организаций, предприятий экономики. Сегодня, а такое решение именно сегодняшнего дня, 8 июня, подготовлено, можно разрешить работу магазинов непродовольственных товаров, с отдельным входом с торговым залом не более 400 кв. м, — заявил глава региона.

Губернатор попросил подготовить соответствующее решение и вынести его на заседание правительства. Контролировать соблюдение санитарных норм в организациях будут Роспотребнадзор, мэрия и полиция.

Ранее НГС публиковал текст нового постановления о самоизоляции. согласно ему можно ходить на выборы, а на детские площадки — нельзя.

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Коронавирус в Новосибирске
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