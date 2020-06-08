Вчера, 7 июня, в Бердске произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Машину виновника ДТП теперь разыскивает ГИБДД по Новосибирской области.

— 7 июня около 20 часов неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Боровая со стороны улицы Рогачёва и у дома 4/7 по улице Боровая совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщает ГИБДД по региону.

Травмы в ДТП получила 11-летняя девочка — её доставили в больницу. По её словам, на неё наехала красная иномарка.