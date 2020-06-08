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Срочно 102 заболевших, один умерший. Сводка за сутки

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Новые жертвы коронавируса: оперштаб сообщил об одной смерти в Новосибирске

Всего в регионе за время пандемии скончались 42 человека от коронавируса

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Всего в НСО 42 летальных исхода от коронавируса

Всего в НСО 42 летальных исхода от коронавируса

Сегодня, 8 июня, оперштаб по Новосибирской области сообщил о ещё одной смерти от коронавируса.

— Скончалась еще одна женщина в возрасте 69 лет, — говорится в сообщении.

Всего за сутки в регионе было подтверждено 102 случая COVID-19. 17 пациентов выписаны с выздоровлением. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе – 3648.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким умерших. Если вы знали их лично — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Вчера, 7 июня, стало известно о смерти врача от коронавируса — им оказался 49-летний Илья Жарков, заведующий патологоанатомическим отделением в больнице №25.

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Коронавирус в Новосибирске
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