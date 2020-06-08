Новые жертвы коронавируса: оперштаб сообщил об одной смерти в Новосибирске

Сегодня, 8 июня, оперштаб по Новосибирской области сообщил о ещё одной смерти от коронавируса.

— Скончалась еще одна женщина в возрасте 69 лет, — говорится в сообщении.

Всего за сутки в регионе было подтверждено 102 случая COVID-19. 17 пациентов выписаны с выздоровлением. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе – 3648.

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