Оперштаб Новосибирской области сообщил новые данные — за сутки было выявлено 102 случая коронавирусной инфекции. Напомним, вчера сообщалось о 105 случаях.
— По данным оперативного штаба на утро 8 июня в Новосибирской области за сутки выявили 102 случая COVID-19. 17 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончалась еще одна женщина в возрасте 69 лет. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе – 3648. Из них 250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались, — говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях реанимации находятся 37 человек, на ИВЛ — 11.
— 224 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — добавил оперштаб.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 652, в детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 135 609 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 703 жителя региона, 19 933 человека сняты с наблюдения.
Вчера стало известно о 49-летнем патологоанатоме Илье Жаркове, который скончался от коронавируса. Мы поговорили с родственниками и друзьями мужчины, которые рассказали, на что жаловался в последние дни жизни врач. Накануне стало известно о ещё одном умершем в Новосибирске медике — это медсестра больницы №34, её имя оказалось в "Списке памяти".