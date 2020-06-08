В отделениях реанимации находятся 37 человек, на ИВЛ — 11.

— 224 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — добавил оперштаб.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 652, в детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 135 609 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 703 жителя региона, 19 933 человека сняты с наблюдения.

Вчера стало известно о 49-летнем патологоанатоме Илье Жаркове, который скончался от коронавируса. Мы поговорили с родственниками и друзьями мужчины, которые рассказали, на что жаловался в последние дни жизни врач. Накануне стало известно о ещё одном умершем в Новосибирске медике — это медсестра больницы №34, её имя оказалось в "Списке памяти".

