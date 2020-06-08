Заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ № 25 Илья Жарков скончался в реанимации. Мы поговорили с близкими 49-летнего патологоанатома. Они рассказали, на что он жаловался во время лечения.



В конце мая в «Список памяти» включили врача-рентгенолога Новосибирской областной больницы Нелю Щеглову. Она умерла в госпитале для больных COVID-19 — похороны прошли 14 мая. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует. Текст жалобы вы можете посмотреть здесь.

В «Списке» также значится имя 57-летней медсестры Натальи Иволги из больницы №34 — оно появилось там вчерашним вечером.



Накануне на НГС был опубликован дневник Руслана Косолапова, который потерял из-за коронавируса отца и деда. Вирус выкосил семью Косолаповых буквально за три недели. Всё это время Руслан вел дневник.