В федеральный «Список памяти» погибших медработников при пандемии коронавируса включили заведующего патолого-анатомическим отделением ГКБ
По словам близкого знакомого, у врача не было других тяжелых или хронических заболеваний, а по работе он три недели вскрывал тела умерших от коронавируса. В личных разговорах и переписках Илья Жарков, по словам знакомого, жаловался на недостаток СИЗ в больнице и на то, что во время болезни ему с трудом приходится добиваться назначения гепарина и антибиотиков (скриншоты переписок имеются в распоряжении редакции).
«Список памяти» был создан в России в начале мая. В него вносятся данные врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса. Сейчас в нем 381 имя российских медработников и 49 погибших в других странах.
Заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ
В конце мая в «Список памяти» включили врача-рентгенолога Новосибирской областной больницы Нелю Щеглову. Она умерла в госпитале для больных COVID-19 — похороны прошли 14 мая. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует. Текст жалобы вы можете посмотреть здесь.
В «Списке» также значится имя 57-летней медсестры Натальи Иволги из больницы №34 — оно появилось там вчерашним вечером.
Накануне на НГС был опубликован дневник Руслана Косолапова, который потерял из-за коронавируса отца и деда. Вирус выкосил семью Косолаповых буквально за три недели. Всё это время Руслан вел дневник.