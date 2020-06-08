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Тема дня Дневник сибиряка, потерявшего отца и деда (ковид)

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Каким станет этот июньский день в статистике оперштаба?

Каким станет этот июньский день в статистике оперштаба?

Начинается очередная неделя самоизоляции: в Новосибирске продолжает расти число жертв коронавируса, а статистика оперштаба уже давно не радует — количество подтверждённых диагнозов стабильно оказывается больше 100. Накануне в печальную статистику попал случай патологоанатома из 25-й больницы. Мужчина скончался от COVID-19 в возрасте 49 лет. НГС поговорил с близкими врача, которые рассказали, на что жаловался он в последние дни жизни.

А что принесёт нам это понедельник? Дождёмся ли мы послабления новых мер или, наоборот, появятся новые запреты?

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Коронавирус в Новосибирскеоперштаб по борьбе с коронавирусом
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