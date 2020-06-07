На 7 июня в Новосибирской области зафиксировали ещё 105 случаев коронавирусной инфекции. 13 пациентов выписаны.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1571.



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