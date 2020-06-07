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Тема дня Дневник сибиряка, потерявшего отца и деда (ковид)

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За прошлые сутки в регионе зафиксировано 604 случая ОРВИ, госпитализированы 17 пациентов

За прошлые сутки в регионе зафиксировано 604 случая ОРВИ, госпитализированы 17 пациентов

На 7 июня в Новосибирской области зафиксировали ещё 105 случаев коронавирусной инфекции. 13 пациентов выписаны.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1571.

Что ещё произошло в городе за сутки?

  • 7 июня оперштаб региона сообщил ещё об одной смерти от коронавируса в Новосибирской области. Умерла женщина, ей было 69 лет;
  • новосибирец Руслан Косолапов потерял из-за коронавируса двух близких людей — дедушку и отца. Но COVID-19 был указан в справке о причинах смерти только у дедушки, хотя, по словам сибиряка, опасный вирус нашли и у его отца. Когда стало понятно, какая беда коснулась их семьи, Руслан начал вести документальный дневник. С разрешения новосибирца мы публикуем полностью его записи. Обязательно прочитайте этот большой текст до конца;
  • за последние сутки в России подтвердились еще 8984 случая коронавируса, 5343 человека выписаны, 134 — скончались, такими данными делится федеральный оперативный штаб;
  • Наталья Одегова — предприниматель и основатель онлайн-компании 1day1step.ru. С самого начала пандемии она со своим другом-айтишником организовала проект по закупке респираторов для новосибирских работников скорой помощи. В какой-то момент они обеспечили масками всех работников скорых на несколько недель вперёд. Но так получилось, что Наталья сама заразилась коронавирусом и дважды попала на карантин. Как так получилось — публикуем её авторскую колонку;
  • в Новосибирске умер патологоанатом медсанчасти № 25, на базе которой развернут коронавирусный госпиталь, — врач заразился COVID-19. Мы поговорили с близкими 49-летнего патологоанатома. Они рассказали, на что он жаловался во время лечения;
  • Росавиация планирует обратиться в Роспотребнадзор с предложением возобновить полеты за границу. Первое время авиасообщение будет поддерживаться только с 15 странами.

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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