На 7 июня в Новосибирской области зафиксировали ещё 105 случаев коронавирусной инфекции. 13 пациентов выписаны.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1571.
Что ещё произошло в городе за сутки?
- 7 июня оперштаб региона сообщил ещё об одной смерти от коронавируса в Новосибирской области. Умерла женщина, ей было 69 лет;
- новосибирец Руслан Косолапов потерял из-за коронавируса двух близких людей — дедушку и отца. Но COVID-19 был указан в справке о причинах смерти только у дедушки, хотя, по словам сибиряка, опасный вирус нашли и у его отца. Когда стало понятно, какая беда коснулась их семьи, Руслан начал вести документальный дневник. С разрешения новосибирца мы публикуем полностью его записи. Обязательно прочитайте этот большой текст до конца;
- за последние сутки в России подтвердились еще 8984 случая коронавируса, 5343 человека выписаны, 134 — скончались, такими данными делится федеральный оперативный штаб;
- Наталья Одегова — предприниматель и основатель онлайн-компании 1day1step.ru. С самого начала пандемии она со своим другом-айтишником организовала проект по закупке респираторов для новосибирских работников скорой помощи. В какой-то момент они обеспечили масками всех работников скорых на несколько недель вперёд. Но так получилось, что Наталья сама заразилась коронавирусом и дважды попала на карантин. Как так получилось — публикуем её авторскую колонку;
- в Новосибирске умер патологоанатом медсанчасти № 25, на базе которой развернут коронавирусный госпиталь, — врач заразился COVID-19. Мы поговорили с близкими 49-летнего патологоанатома. Они рассказали, на что он жаловался во время лечения;
- Росавиация планирует обратиться в Роспотребнадзор с предложением возобновить полеты за границу. Первое время авиасообщение будет поддерживаться только с 15 странами.
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.