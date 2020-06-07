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Росавиация предлагает возобновить полеты из России с 15 июля

Первое время авиасообщение будет поддерживаться только с 15 странами

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С конца марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами

С конца марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами

Росавиация планирует обратиться в Роспотребнадзор с предложением возобновить полеты за границу. Об этом сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на собственные источники. По данным агентств, перелеты могут начаться с 15 июля в 15 стран. Какие именно это будут государства — Росавиация и Роспотребнадзор определят совместно.

При этом для бизнес-авиации планируется открыть полеты почти во все страны.

Напомним, с конца марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. С этого момента действуют только грузовые и почтовые рейсы, а также рейсы для возвращения соотечественников из-за рубежа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8% — до чуть более 770 тысяч пассажиров.

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