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В этом году первый укус клеща был зафиксирован рано — в начале марта

В этом году первый укус клеща был зафиксирован рано — в начале марта

В Новосибирской области зарегистрировано почти в три раза больше укусов клещей, чем было по данным за середину мая.

Ранее НГС писал, что, по информации за 14 мая, был зафиксирован 4421 укус клещей. Прошло меньше месяца, а их количество значительно возросло:

— На 2 июня 2020 года в Новосибирской области было зарегистрировано нарастающим итогом 13 220 обращений граждан с укусами клещами. Из доставленных населением в лаборатории и исследованных 3,9% клещей были носителями вируса клещевого энцефалита, — сообщили журналисту НГС в Управлении Роспотребнадзора РФ по Новосибирской области.

Ранее Роспотребнадзор назвал самые опасные места Новосибирской области, где можно заразиться энцефалитом.

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Роспотребнадзорклещиэнцефалитмедицина
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