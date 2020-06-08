В Новосибирской области зарегистрировано почти в три раза больше укусов клещей, чем было по данным за середину мая.



Ранее НГС писал, что, по информации за 14 мая, был зафиксирован 4421 укус клещей. Прошло меньше месяца, а их количество значительно возросло:

— На 2 июня 2020 года в Новосибирской области было зарегистрировано нарастающим итогом 13 220 обращений граждан с укусами клещами. Из доставленных населением в лаборатории и исследованных 3,9% клещей были носителями вируса клещевого энцефалита, — сообщили журналисту НГС в Управлении Роспотребнадзора РФ по Новосибирской области.