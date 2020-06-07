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Мальчик переходил по нерегулируемому пешеходному переходу&nbsp;

Мальчик переходил по нерегулируемому пешеходному переходу 

Сегодня днем в Советском районе Новосибирска водитель Hyundai Solaris сбил 13-летнего подростка. Сейчас мальчик в больнице с травмой ноги.

Как сообщили в областном ГИБДД, водитель Hyundai остановился, чтобы пропустить ребенка, но в этот момент в автомобиль въехала Honda:

— Водитель 1975 года рождения, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris, в районе дома 14 улицы Шлюзовая остановился, чтобы пропустить идущего по нерегулируемому пешеходному переходу несовершеннолетнего пешехода. В этот момент заднюю часть автомобиля въехал автомобиль Honda под управлением водителя 1973 года рождения, после чего Hyundai совершил наезд на идущего пешехода, — говорится в сообщении ГИБДД.

Госавтоинспекция напомнила, что при приближении к пешеходному переходу водителям необходимо заранее снижать скорость, вплоть до полной остановки.

В понедельник в Ленинском районе Новосибирска трамвай наехал на 9-летнего мальчика-велосипедиста. Мальчик также попал в больницу.

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сбил ребенкагосавтоинспекция
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