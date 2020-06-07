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Тема дня Дневник сибиряка, потерявшего отца и деда (ковид)

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Илья Жарков работал заведующим патолого-анатомическим отделением ГКБ № 25

Илья Жарков работал заведующим патолого-анатомическим отделением ГКБ № 25

Близкие 49-летнего заведующего патолого-анатомическим отделением ГКБ № 25 Ильи Жаркова, который скончался от коронавирусной инфекции, уверены, что он заразился на работе.

После того, как больницу № 25 перепрофилировали под ковидный госпиталь, Илья Жарков вскрывал тела умерших от коронавируса. Этим он занимался около трех недель, после чего занемог сам. В личных разговорах и переписках он жаловался своим близким на недостаточность СИЗ в больнице. Тяжелых и хронических заболеваний у патологоанатома, со слов родных, не было.

Уже во время борьбы с болезнью Илья Жарков был недоволен объемом лечения — в личной переписке он писал, что у него держится температура 38 градусов, и ему с трудом приходится добиваться назначения гепарина и антибиотиков (скриншоты переписок есть в распоряжении редакции).

Помимо работы в больнице № 25 Илья Жарков также был судебно-медицинским экспертом в частной компании.

— Илья Владимирович был прекрасным человеком. Его преданность работе снискала ему уважение и любовь всех, кого он знал. Очень жаль, что он ушёл из жизни в самом расцвете, — говорит медицинский адвокат Юлия Казанцева, которая была знакома с Жарковым по работе. — Я буду добиваться положенных выплат для родственников, если вдруг руководство решит, что его смерть не связан с исполнением должностных обязанностей.

Илья Жарков закончил Томский медицинский институт в 1996 году. Он отдал медицине 24 года.

Редакция НГС приносит соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 982 781–74–07. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, то также свяжитесь с нами.

Сегодня на НГС был опубликован дневник Руслана Косолапова, который потерял из-за коронавируса отца и деда. Вирус выкосил семью Косолаповых буквально за три недели. Всё это время Руслан вел дневник.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя.

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