Уже во время борьбы с болезнью Илья Жарков был недоволен объемом лечения — в личной переписке он писал, что у него держится температура 38 градусов, и ему с трудом приходится добиваться назначения гепарина и антибиотиков (скриншоты переписок есть в распоряжении редакции).

Помимо работы в больнице № 25 Илья Жарков также был судебно-медицинским экспертом в частной компании.

— Илья Владимирович был прекрасным человеком. Его преданность работе снискала ему уважение и любовь всех, кого он знал. Очень жаль, что он ушёл из жизни в самом расцвете, — говорит медицинский адвокат Юлия Казанцева, которая была знакома с Жарковым по работе. — Я буду добиваться положенных выплат для родственников, если вдруг руководство решит, что его смерть не связан с исполнением должностных обязанностей.

Илья Жарков закончил Томский медицинский институт в 1996 году. Он отдал медицине 24 года.



Редакция НГС приносит соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.



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