От коронавируса умер 49-летний патологоанатом больницы № 25

В Новосибирске умер патологоанатом медсанчасти № 25, на базе которой развернут коронавирусный госпиталь — врач заразился COVID-19.
— Это действительно так, умер патологоанатом. Да, у него был коронавирус, — подтвердил НГС главный врач городской клинической больницы № 25 Сергей Астраков.
Источник редакции, близкий знакомый умершего, рассказал, что врачу было 49 лет, и он на протяжении трех недель вскрывал тела умерших пациентов от COVID-19. У мужчины, по его словам, не было никаких тяжелых или хронических заболеваний.
Редакция НГС приносит соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.
Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 982 781–74–07. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, то также свяжитесь с нами.
Мы уже рассказывали историю врача-рентгенолога Нели Щегловой. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует, — текст жалобы можно почитать здесь.
Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя.