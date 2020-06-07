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От коронавируса умер 49-летний патологоанатом больницы № 25

На базе этого медучреждения был развернут инфекционный госпиталь

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Погибшему было 49 лет

Погибшему было 49 лет

В Новосибирске умер патологоанатом медсанчасти № 25, на базе которой развернут коронавирусный госпиталь — врач заразился COVID-19.

— Это действительно так, умер патологоанатом. Да, у него был коронавирус, — подтвердил НГС главный врач городской клинической больницы № 25 Сергей Астраков.

Источник редакции, близкий знакомый умершего, рассказал, что врачу было 49 лет, и он на протяжении трех недель вскрывал тела умерших пациентов от COVID-19. У мужчины, по его словам, не было никаких тяжелых или хронических заболеваний.

Редакция НГС приносит соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 982 781–74–07. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, то также свяжитесь с нами.

Мы уже рассказывали историю врача-рентгенолога Нели Щегловой. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует, — текст жалобы можно почитать здесь.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя.

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коронавирус в Новосибирскесмерть от коронавируса
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