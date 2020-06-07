От коронавируса умер 49-летний патологоанатом больницы № 25

Редакция НГС приносит соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 982 781–74–07. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, то также свяжитесь с нами.



Мы уже рассказывали историю врача-рентгенолога Нели Щегловой. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует, — текст жалобы можно почитать здесь.



Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя.

