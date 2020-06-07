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По словам очевидцев, мужчина упал и не шевелился

По словам очевидцев, мужчина упал и не шевелился

Днем 7 июня в Первомайском районе Новосибирска на Первомайской улице порывом ветра сдуло павильон остановки «Микрорайон Весенний».

Сообщение об этом поступило в службу «112» в 14:41. Как рассказали очевидцы дежурному, остановка ударила мужчину — он упал на землю. На место приехала скорая помощь и сотрудники полиции.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибисркой области подтвердили информацию об упавшей остановке и сообщили, что на место выезжали сотрудники полиции. Мужчина госпитализирован, обстоятельства происшествия выясняются.

Похожая ситуация случилась во время сильного урагана в 2015 году. Тогда остановка упала на 37-летнюю женщину. Она получила ушибы плеча и грудной клетки и закрытый перелом ребра.

Это не первый раз, когда павильон «Микрорайона Весенний» падает. На неё уже жаловались в 2018 году.

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ветерПервомайский район
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