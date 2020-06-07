Вчера вечером, 6 июня, новосибирские спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в раме велосипеда. Мальчик катался на улице Бурденко в Кировском районе.
— Прибыв на место спасатели обнаружили ребёнка, рядом с ним находилась его мама и очевидцы происшествия. Спасатели с помощью ключей открутили заднее колесо велика, сняли его с рамы и вытащили ногу подростка, после чего его нога была зафиксирована шиной, — говорится в сообщении спасателей МАСС.
Спасатели перенесли ребёнка в свой автомобиль, усадили его на сиденье и дождались приезда врачей. Мальчика передали бригаде скорой для осмотра.
В прошлом году похожий инцидент произошел на Вертковской — спасатели помогли 10-летнему мальчику извлечь зажатую между рамой и колесом велосипеда ногу.
А вчера в Калининском районе Новосибирска мужчина застрял рукой в дверном косяке во время приступа эпилепсии — родственникам пришлось вызывать спасателей.