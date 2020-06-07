7 июня воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 68.63
eur 77.97
Тема дня 105 заболели, один умер. Коронавирус за сутки

Все новости

Все новости
Мальчику наложили шину на поврежденную ногу&nbsp;

Мальчику наложили шину на поврежденную ногу 

Вчера вечером, 6 июня, новосибирские спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в раме велосипеда. Мальчик катался на улице Бурденко в Кировском районе.

— Прибыв на место спасатели обнаружили ребёнка, рядом с ним находилась его мама и очевидцы происшествия. Спасатели с помощью ключей открутили заднее колесо велика, сняли его с рамы и вытащили ногу подростка, после чего его нога была зафиксирована шиной, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

Спасатели перенесли ребёнка в свой автомобиль, усадили его на сиденье и дождались приезда врачей. Мальчика передали бригаде скорой для осмотра.

В прошлом году похожий инцидент произошел на Вертковской — спасатели помогли 10-летнему мальчику извлечь зажатую между рамой и колесом велосипеда ногу.

А вчера в Калининском районе Новосибирска мужчина застрял рукой в дверном косяке во время приступа эпилепсии — родственникам пришлось вызывать спасателей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Спасатели МАСС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!