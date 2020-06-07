Ночью 7 июня в Бердске сгорел автомобиль Hyundai Solaris. Пожар случился около часу ночи.

— В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и передняя панель автомобиля марки «Хендай Солярис». Ликвидация пожара в 01:29. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ночью 29 мая в Кировском районе Новосибирска, напротив дома на Немировича-Данченко, 150 сгорела «Мазда». Тогда очевидцы слышали взрывы и смогли снять пожар на видео.

