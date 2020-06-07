7 июня воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 68.63
eur 77.97
Тема дня 105 заболели, один умер. Коронавирус за сутки

Все новости

Все новости
Огонь повредил моторный отсек

Огонь повредил моторный отсек

Ночью 7 июня в Бердске сгорел автомобиль Hyundai Solaris. Пожар случился около часу ночи.

— В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и передняя панель автомобиля марки «Хендай Солярис». Ликвидация пожара в 01:29. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ночью 29 мая в Кировском районе Новосибирска, напротив дома на Немировича-Данченко, 150 сгорела «Мазда». Тогда очевидцы слышали взрывы и смогли снять пожар на видео.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарМЧС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!