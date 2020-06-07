7 июня оперштаб региона сообщил о ещё одной смерти от коронавируса в Новосибирской области. Умерла женщина, ей было 69 лет.

За последние сутки в области зафиксировали 105 новых случаев COVID-19. 3 пациентов выписаны.

Всего в регионе зафиксировано 3546 случаев заражения коронавирусом. В том числе 230 детей. 1369 человек выписаны с выздоровлением, 41 пациент скончался.

В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.