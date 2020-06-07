7 июня оперштаб региона сообщил о ещё одной смерти от коронавируса в Новосибирской области. Умерла женщина, ей было 69 лет.
За последние сутки в области зафиксировали 105 новых случаев COVID-19. 3 пациентов выписаны.
Всего в регионе зафиксировано 3546 случаев заражения коронавирусом. В том числе 230 детей. 1369 человек выписаны с выздоровлением, 41 пациент скончался.
В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.
Если вы знаете погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер 8 982 781–74–07. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, то также свяжитесь с нами.
Мы уже рассказывали историю врача-рентгенолога Нели Щеглововой. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует — текст жалобы можно почитать здесь.
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