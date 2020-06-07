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Срочно 105 заболели, один умер. Коронавирус за сутки

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105 новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирске

В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 12 пациентов

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За прошлые сутки в регионе зафиксировано 604 случая ОРВИ, госпитализированы 17 пациентов<br>

За прошлые сутки в регионе зафиксировано 604 случая ОРВИ, госпитализированы 17 пациентов

К утру 7 июня в Новосибирской области зафиксировали ещё 105 случаев коронавирусной инфекции. 13 пациентов выписаны.

— Всего в регионе зафиксировано 3546 случаев заражения коронавирусом. В том числе 230 детей. 1369 человек выписаны с выздоровлением, 41 пациент скончался. В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 12 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 571.

За сутки умер один человек. Подробнее читайте тут.

Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).

О том, что происходит в Новосибирске во время пандемии коронавируса, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

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Коронавирус в Новосибирске
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