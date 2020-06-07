105 новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирске

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 571.

За сутки умер один человек. Подробнее читайте тут.

Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).



О том, что происходит в Новосибирске во время пандемии коронавируса, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.