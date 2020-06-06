В субботу, 6 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 107 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлен 3441 человек с подтверждённым COVID-19, 1356 из которых вылечились, а 40 — умерли. За последние сутки в области скончались два пациента с коронавирусом.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:
- сибиряк, победивший коронавирус, рассказал о бессимптомном течении болезни и объяснил, почему считает, что шумиха вокруг вируса сильно раздута;
- за сутки в НСО скончались 2 человека: женщина 78 лет и мужчина 79 лет;
- за последние сутки в России подтвердилось еще 8855 случаев коронавируса, 197 человек скончались;
- российский Минздрав зарегистрировал ещё один препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции. Это второе лекарство, зарегистрированное по ускоренной процедуре;
- министерство обороны вывесило 29 вакансий на сайте Новосибирского центра занятости. Предположительно, медики будут работать в новом военном госпитале, который построили экстренно за несколько месяцев специально для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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