В субботу, 6 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 107 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлен 3441 человек с подтверждённым COVID-19, 1356 из которых вылечились, а 40 — умерли. За последние сутки в области скончались два пациента с коронавирусом.



Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:



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