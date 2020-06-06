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За сутки в области выписали 50 человек, выздоровевших от коронавируса

За сутки в области выписали 50 человек, выздоровевших от коронавируса

В субботу, 6 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 107 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлен 3441 человек с подтверждённым COVID-19, 1356 из которых вылечились, а 40 — умерли. За последние сутки в области скончались два пациента с коронавирусом.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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