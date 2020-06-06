Минобороны ищет врачей в военный госпиталь Новосибирска. Им обещают зарплату от 20 до 70 тысяч

Минобороны вывесило почти 30 вакансий на сайте Новосибирского центра занятости в первый день лета, 1 июня. Министерство ищет врачей и медперсонал для работы в военном госпитале на Воинской. В их числе — пульмонологи и инфекционисты, которые сейчас занимаются в основном больными коронавирусом.
Докторам обещают платить от 20 до 70 тысяч рублей. В качестве работодателя указано ФГКУ 425 ВГ Минобороны России — медики будут работать в новом военном госпитале, который построили экстренно за несколько месяцев специально для борьбы с коронавирусной инфекцией. Здание должно было принять первых больных ковидом еще 5 июня, но что-то пошло не так — Минздрав, несмотря на переполненную ГКБ
— Нет, пока ещё военный госпиталь не принимает пациентов с коронавирусом. Пока нам достаточно своих мощностей, — сказал в пятницу, 5 июня, министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — Тем не менее мы рассматриваем такую возможность. Пока ни один пациент с коронавирусом, житель Новосибирской области, не поступил туда.
Когда военный госпиталь начнет принимать больных коронавирусом официально, пока не сообщается. Но жители Новосибирска предполагают, что задержка может быть связана с нехваткой персонала.
На этой неделе корреспондент НГС побывал в ГКБ
Несмотря на то, что строительство госпиталя было окончено еще 15 мая, в ЦВО не делились фотографиями и не рассказывали подробностей о нём. В конце мая НГС удалось сфотографировать здание госпиталя, когда туда приезжал мэр Анатолий Локоть проинспектировать дорогу к учреждению. Позже главный инфекционист НСО Лариса Позднякова заявила, что госпиталь хоть и не начал приём пациентов, но не пустует — там лежат военные.