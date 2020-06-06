Минобороны ищет врачей в военный госпиталь Новосибирска. Им обещают зарплату от 20 до 70 тысяч

Минобороны вывесило почти 30 вакансий на сайте Новосибирского центра занятости в первый день лета, 1 июня. Министерство ищет врачей и медперсонал для работы в военном госпитале на Воинской. В их числе — пульмонологи и инфекционисты, которые сейчас занимаются в основном больными коронавирусом.

Докторам обещают платить от 20 до 70 тысяч рублей. В качестве работодателя указано ФГКУ 425 ВГ Минобороны России — медики будут работать в новом военном госпитале, который построили экстренно за несколько месяцев специально для борьбы с коронавирусной инфекцией. Здание должно было принять первых больных ковидом еще 5 июня, но что-то пошло не так — Минздрав, несмотря на переполненную ГКБ № 11 (именно там сейчас лежат больные коронавирусом), заявил, что город пока обходится своими мощностями.