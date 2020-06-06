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Минобороны ищет врачей в военный госпиталь Новосибирска. Им обещают зарплату от 20 до 70 тысяч

Сразу несколько десятков вакансий появились на портале Центра занятости в первый день лета

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Новый госпиталь обещал принять первых пациентов с коронавирусом еще 5 июня, но что-то пошло не так

Новый госпиталь обещал принять первых пациентов с коронавирусом еще 5 июня, но что-то пошло не так

Минобороны вывесило почти 30 вакансий на сайте Новосибирского центра занятости в первый день лета, 1 июня. Министерство ищет врачей и медперсонал для работы в военном госпитале на Воинской. В их числе — пульмонологи и инфекционисты, которые сейчас занимаются в основном больными коронавирусом.

Докторам обещают платить от 20 до 70 тысяч рублей. В качестве работодателя указано ФГКУ 425 ВГ Минобороны России — медики будут работать в новом военном госпитале, который построили экстренно за несколько месяцев специально для борьбы с коронавирусной инфекцией. Здание должно было принять первых больных ковидом еще 5 июня, но что-то пошло не так — Минздрав, несмотря на переполненную ГКБ № 11 (именно там сейчас лежат больные коронавирусом), заявил, что город пока обходится своими мощностями.

— Нет, пока ещё военный госпиталь не принимает пациентов с коронавирусом. Пока нам достаточно своих мощностей, — сказал в пятницу, 5 июня, министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — Тем не менее мы рассматриваем такую возможность. Пока ни один пациент с коронавирусом, житель Новосибирской области, не поступил туда.

Все перечисленные на сайте вакансии актуальны по состоянию на 1 июня

Все перечисленные на сайте вакансии актуальны по состоянию на 1 июня

Некоторым медработникам предлагают зарплату всего в 15 тысяч рублей

Некоторым медработникам предлагают зарплату всего в 15 тысяч рублей

Новый госпиталь находится на территории военной части

Новый госпиталь находится на территории военной части

Когда военный госпиталь начнет принимать больных коронавирусом официально, пока не сообщается. Но жители Новосибирска предполагают, что задержка может быть связана с нехваткой персонала.

На этой неделе корреспондент НГС побывал в ГКБ № 11, которая испытывает большую нагрузку из-за наплыва пациентов. На утро 4 июня там находилось 690 пациентов (в начале недели было 770), притом, что учреждение рассчитано на 624 койко-места. Публикуем кадры из этой больницы.

Несмотря на то, что строительство госпиталя было окончено еще 15 мая, в ЦВО не делились фотографиями и не рассказывали подробностей о нём. В конце мая НГС удалось сфотографировать здание госпиталя, когда туда приезжал мэр Анатолий Локоть проинспектировать дорогу к учреждению. Позже главный инфекционист НСО Лариса Позднякова заявила, что госпиталь хоть и не начал приём пациентов, но не пустует — там лежат военные.

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коронавирус в НовосибирскеВоенный госпиталь
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