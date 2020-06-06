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Ещё один препарат для борьбы с COVID-19 зарегистрировали в России

В Минздраве говорят, что он борется с одним из тяжелейших осложнений заболевания

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Препарат борется с осложнением, которое приводит к летальному исходу

Препарат борется с осложнением, которое приводит к летальному исходу

Российский Минздрав зарегистрировал ещё один препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба ведомства, препарат Левилимаб (торговое наименование «Илсира») стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре.

Изначально инъекции Левиламб разрабатывали для лечения ревматоидного артрита, но в ходе клинического исследования выяснилось, что действующее вещество препарата способно бороться с одним из осложнений COVID-19 — цитокиновым штормом, который может привести к повреждению лёгочной ткани и тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом.

В Минздраве уточняют, что предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении COVID-19.

Ранее в России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19 — Авифавир. Он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех лекарств, которые применяли прежде. Основное действующее вещество в нём — фавипиравир. Этот препарат разработали в Японии, применяли во время эпидемии гриппа в 2014 году. В России лекарства на основе фавипиравира прежде не испытывались.

Препарат поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.

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