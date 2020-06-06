Ещё один препарат для борьбы с COVID-19 зарегистрировали в России

Российский Минздрав зарегистрировал ещё один препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба ведомства, препарат Левилимаб (торговое наименование «Илсира») стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре.



Изначально инъекции Левиламб разрабатывали для лечения ревматоидного артрита, но в ходе клинического исследования выяснилось, что действующее вещество препарата способно бороться с одним из осложнений COVID-19 — цитокиновым штормом, который может привести к повреждению лёгочной ткани и тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом.

