Ещё один препарат для борьбы с COVID-19 зарегистрировали в России

Российский Минздрав зарегистрировал ещё один препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба ведомства, препарат Левилимаб (торговое наименование «Илсира») стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре.
Изначально инъекции Левиламб разрабатывали для лечения ревматоидного артрита, но в ходе клинического исследования выяснилось, что действующее вещество препарата способно бороться с одним из осложнений COVID-19 — цитокиновым штормом, который может привести к повреждению лёгочной ткани и тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом.
В Минздраве уточняют, что предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении COVID-19.
Ранее в России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19 — Авифавир. Он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех лекарств, которые применяли прежде. Основное действующее вещество в нём — фавипиравир. Этот препарат разработали в Японии, применяли во время эпидемии гриппа в 2014 году. В России лекарства на основе фавипиравира прежде не испытывались.
Препарат поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.