В Новосибирском зоопарке у алтайских маралов появились детеныши — публикуем милые фото

В Новосибирской зоопарке у алтайских маралов появились детеныши — учреждение опубликовало их фотографии.
— Мамами стали две самки. У каждой по одному детенышу. Внешне телята заметно отличаются от своих родителей. Шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши яркие и пятнистые. И, конечно, рогов у них пока еще нет. Детеныши всюду следуют за мамами, питаются молоком, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Зоопарк по-прежнему закрыт для посетителей, поэтому полюбоваться на малышей можно пока только на снимках.
— Марал является самым крупным из благородных оленей. Вес взрослого самца может достигать 340 кг. Могучие рога делают его облик еще более впечатляющим. Алтайские маралы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2000 года. Размножаются с 2003 года, — добавили в учреждении.
В конце мая стало известно, что в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило скоро доставят самца дальневосточного леопарда. Животное отправят, как только улучшится эпидемиологическая обстановка.
В начале мая зоопарк показал шесть красных волчат — также на фотографиях, пока посетители не могут их увидеть вживую.