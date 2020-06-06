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В Новосибирском зоопарке у алтайских маралов появились детеныши — публикуем милые фото

Зоопарк по-прежнему закрыт для посетителей, поэтому полюбоваться на малышей можно пока только так

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Зоопарк по-прежнему закрыт для посетителей, поэтому полюбоваться на малышей можно пока только на снимках

Зоопарк по-прежнему закрыт для посетителей, поэтому полюбоваться на малышей можно пока только на снимках

В Новосибирской зоопарке у алтайских маралов появились детеныши — учреждение опубликовало их фотографии.

— Мамами стали две самки. У каждой по одному детенышу. Внешне телята заметно отличаются от своих родителей. Шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши яркие и пятнистые. И, конечно, рогов у них пока еще нет. Детеныши всюду следуют за мамами, питаются молоком, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Зоопарк по-прежнему закрыт для посетителей, поэтому полюбоваться на малышей можно пока только на снимках.

— Марал является самым крупным из благородных оленей. Вес взрослого самца может достигать 340 кг. Могучие рога делают его облик еще более впечатляющим. Алтайские маралы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2000 года. Размножаются с 2003 года, — добавили в учреждении.

Малыши отличаются от взрослых особей&nbsp;

Малыши отличаются от взрослых особей 

Алтайские маралы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2000 года

Алтайские маралы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2000 года

Первые детеныши у маралов появились в 2003 году

Первые детеныши у маралов появились в 2003 году

В конце мая стало известно, что в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило скоро доставят самца дальневосточного леопарда. Животное отправят, как только улучшится эпидемиологическая обстановка.

В начале мая зоопарк показал шесть красных волчат — также на фотографиях, пока посетители не могут их увидеть вживую.

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Новосибирский зоопаркдетеныши
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