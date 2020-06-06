В Новосибирском зоопарке у алтайских маралов появились детеныши — публикуем милые фото

В Новосибирской зоопарке у алтайских маралов появились детеныши — учреждение опубликовало их фотографии.

— Мамами стали две самки. У каждой по одному детенышу. Внешне телята заметно отличаются от своих родителей. Шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши яркие и пятнистые. И, конечно, рогов у них пока еще нет. Детеныши всюду следуют за мамами, питаются молоком, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Зоопарк по-прежнему закрыт для посетителей, поэтому полюбоваться на малышей можно пока только на снимках.