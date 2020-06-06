В Новосибирской области пожарный извещатель спас 16-летнюю девушку — он вызвал пожарных, когда на кухне произошло задымление. Девушка в это время спала.

— 6 июня в 11:11 в единую дежурно-диспетчерскую службу Кыштовского района поступило сообщение о срабатывании автономного дымового пожарного извещателя с GSM-модулем в селе Кыштовка, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Одновременно с этим от громкого сигнала проснулась девочка 2004 года рождения, которая находилась в доме одна. Она побежала на кухню, где был установлен датчик, выключила плиту и сквозь едкий дым быстро эвакуировалась на улицу.