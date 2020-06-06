В Новосибирской области пожарный извещатель спас 16-летнюю девушку — он вызвал пожарных, когда на кухне произошло задымление. Девушка в это время спала.
— 6 июня в 11:11 в единую дежурно-диспетчерскую службу Кыштовского района поступило сообщение о срабатывании автономного дымового пожарного извещателя с GSM-модулем в селе Кыштовка, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Одновременно с этим от громкого сигнала проснулась девочка 2004 года рождения, которая находилась в доме одна. Она побежала на кухню, где был установлен датчик, выключила плиту и сквозь едкий дым быстро эвакуировалась на улицу.
В доме помимо 16-летней девушки проживает еще шесть детей.
— В ходе разведки жилого помещения было установлено, что извещатель сработал на дым от пригоревшей пищи, возгорания не было. Пожарные провели дымоудаление, проветрили помещения и, убедившись, что девочке ничего не угрожает и ее состояние удовлетворительное, отпустили домой, — добавили в ведомстве.
В середине января в Новосибирской области в селе Горбуново Куйбышевского района сегодня ночью сгорел дом — семья с четырьмя детьми не пострадала благодаря тому, что сработал пожарный извещатель. Устройство автоматически сообщило о пожаре спасателям.