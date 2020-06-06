В мэрии Новосибирска рассказали, что будет со сквером у Университета водного транспорта — на днях там начали пилить деревья, позже появилась информация о возможной застройке участка.

— Как мне сообщили в администрации Центрального округа, на этой территории во время шквалистого ветра были повреждены деревья. Агроном района выдал задание МКУ «Центральное» на подрезку деревьев для того, чтобы исключить их падение и убрать уже поврежденные насаждения, — рассказал корреспонденту НГС Виталий Столбов, начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска. — Участок действительно был образован в 2010 году для многоквартирного жилого дома, однако предоставление участка под строительство не было осуществлено. Сейчас у него просто формально есть разрешенный вид использования, но ни арендатора, ни собственника у этого участка нет. Он в распоряжении мэрии Новосибирска.