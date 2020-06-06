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Число заразившихся коронавирусом в России перевалило за 450 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в России перевалило за 450 тысяч человек

За последние сутки в России подтвердилось еще 8 855 случаев коронавируса, с начала пандемии, по официальным данным, заразились 458 689 человек. За день выписаны 8 708 человек, 197 — скончались, передает федеральный оперативный штаб. За весь период выздоровели 221 388 человек, умерли — 5 725. С подозрением на коронавирус и под наблюдением медиков остаются 317 тысяч человек.

Выписанных пока чуть меньше, чем подтверждённых случаев

Выписанных пока чуть меньше, чем подтверждённых случаев

В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 6 741 812 случаев коронавирусной инфекции. В США — почти 1,9 миллиона зараженных, в Бразилии — без малого 615 тысяч человек. Россия на третьем месте этого списка.

Накануне ВОЗ допустила проведение в России массовых мероприятий. Официальный представитель организации Маргарет Харрис заявила, что эпидемия COVID-19 в России достигла плато, однако добавила, что меры безопасности при планировании массовых мероприятий по-прежнему необходимо соблюдать.

— Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения, — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.

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