Накануне ВОЗ допустила проведение в России массовых мероприятий. Официальный представитель организации Маргарет Харрис заявила, что эпидемия COVID-19 в России достигла плато, однако добавила, что меры безопасности при планировании массовых мероприятий по-прежнему необходимо соблюдать.

— Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения, — сказала представитель ВОЗ.



По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.