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Видео ДТП было опубликовано в&nbsp;телеграм-канале «112»

Видео ДТП было опубликовано в телеграм-канале «112»

В Москве на Новом Арбате этой ночью, 6 июня, водитель Aston Martin устроил гонки и врезался в забор — телеграм-канал «112» сообщил, что за рулем мог находиться заместитель гендиректора S7.

— Около 1:25 в районе дома № 14 на Арбатской площади водитель, управляющий машиной Aston Martin, совершил наезд на препятствие, в результате чего автомашина получила механические повреждения. Информация о пострадавших в полицию не поступала. Тем не менее сейчас проводится проверка, сотрудники устанавливают причины и обстоятельства ДТП, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Видео ДТП было опубликовано в телеграм-канале «112».

— За рулём находился Павел Воронин. Он является заместителем генерального директора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь», — сообщает телеграм-канал «112». — Классика жанра: незадолго до того, как влететь в стену, Павел Воронин устроил гонки по ночной Москве на своём элитном спорткаре.

Корреспондент НГС направила запрос в S7 с просьбой прокомментировать ситуацию, но в авиакомпании затруднились сказать, смогут ли оперативно ответить на вопросы редакции.

В конце мая депутат Горсовета Новосибирска попал на мотоцикле в ДТП — авария произошла примерно в 16:30 на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска.

В субботу, 9 мая, в Новосибирске полицейские устроили погоню за водителем «Тойоты-Камри» — его преследовали по Бердскому шоссе, а задержали на Ипподромской.

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ДТПS7ночные гонки
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