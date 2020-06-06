— За рулём находился Павел Воронин. Он является заместителем генерального директора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь», — сообщает телеграм-канал «112». — Классика жанра: незадолго до того, как влететь в стену, Павел Воронин устроил гонки по ночной Москве на своём элитном спорткаре.

Корреспондент НГС направила запрос в S7 с просьбой прокомментировать ситуацию, но в авиакомпании затруднились сказать, смогут ли оперативно ответить на вопросы редакции.

В конце мая депутат Горсовета Новосибирска попал на мотоцикле в ДТП — авария произошла примерно в 16:30 на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска.

В субботу, 9 мая, в Новосибирске полицейские устроили погоню за водителем «Тойоты-Камри» — его преследовали по Бердскому шоссе, а задержали на Ипподромской.