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Спасатели передали мужчину врачам скорой помощи

Спасатели передали мужчину врачам скорой помощи

В Калининском районе Новосибирска на улице Новочеркасская этой ночью, 6 июня, мужчина застрял рукой в дверном косяке во время приступа эпилепсии — родственникам пришлось вызывать спасателей.

— При приступе эпилепсии у мужчины застряла рука в косяке двери. Проведена разведка, сбор информации. Рука мужчины освобождена до приезда спасателей. Проведена медэвакуация мужчины 1977 г.р. в автомобиль скорой помощи, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

В середине апреля новосибирские спасатели пришли на помощь трехлетнему ребенку, рука которого также застряла в дверном косяке. Инцидент произошел на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска примерно в 07:51.

В начале мая спасатели помогли 10-летнему мальчику извлечь зажатую между рамой и колесом велосипеда ногу. Ребёнок катался на велосипеде по улице Вертковской в Кировском районе.

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Спасатели МАСС
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