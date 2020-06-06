В Калининском районе Новосибирска на улице Новочеркасская этой ночью, 6 июня, мужчина застрял рукой в дверном косяке во время приступа эпилепсии — родственникам пришлось вызывать спасателей.
— При приступе эпилепсии у мужчины застряла рука в косяке двери. Проведена разведка, сбор информации. Рука мужчины освобождена до приезда спасателей. Проведена медэвакуация мужчины 1977 г.р. в автомобиль скорой помощи, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
В середине апреля новосибирские спасатели пришли на помощь трехлетнему ребенку, рука которого также застряла в дверном косяке. Инцидент произошел на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска примерно в 07:51.
В начале мая спасатели помогли 10-летнему мальчику извлечь зажатую между рамой и колесом велосипеда ногу. Ребёнок катался на велосипеде по улице Вертковской в Кировском районе.