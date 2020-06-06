В мэрии Новосибирска рассказали, кто должен был следить за состоянием деревьев по улице 2-я Портовая — здесь напротив дома №30 во второй половине дня 26 мая во время урагана на 59-летнего мужчину обрушилась ветка тополя. Сибиряк получил тяжелую травму головы и умер почти сразу после инцидента у себя дома. В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре сообщили, что обрезать дерево должен был собственник или арендатор земли.
— По факту несчастного случая проведена проверка территории по адресу: ул. 2-я Портовая, 30. В ходе проверки установлено, что дерево произрастало в пяти метрах от фасада многоквартирного дома, ранее была проведена омолаживающая обрезка, разрослось, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — За состояние деревьев, в том числе на ул. 2-я Портовая, отвечает правообладатель — собственник (владелец, пользователь, арендатор) земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения.
В мэрии добавили, что никто из сотрудников администрации Ленинского района не был привлечен к дисциплинарной ответственности за инцидент.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности .
— Указанная трагедия стала возможной по причине ненадлежащей организации должностными лицами администрации Ленинского района Новосибирска своевременных мероприятий по обследованию и содержанию озелененных насаждений на территории района, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. — Следователи выяснят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, будут установлены виновные должностные лица, их действиям либо бездействию будет дана всесторонняя правовая оценка.
Согласно публичной кадастровой карте, территория дома, возле которого росло аварийное дерево, не была отдельно выделена. Поэтому корреспондент НГС отправил дополнительный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто именно должен был следить за участком, где росло дерево.
26 мая ураганный ветер ронял деревья и переворачивал остановки по всему Новосибирску. Городские службы до сих пор продолжают устранять последствия бури — всего в городе насчитали 89 происшествий. В списке жертв также был 11-летний мальчик, на которого упала ветка — ребенок отделался травмами и ушибами.