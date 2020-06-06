В мэрии Новосибирска рассказали, кто должен был следить за состоянием деревьев по улице 2-я Портовая — здесь напротив дома №30 во второй половине дня 26 мая во время урагана на 59-летнего мужчину обрушилась ветка тополя. Сибиряк получил тяжелую травму головы и умер почти сразу после инцидента у себя дома. В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре сообщили, что обрезать дерево должен был собственник или арендатор земли.

— По факту несчастного случая проведена проверка территории по адресу: ул. 2-я Портовая, 30. В ходе проверки установлено, что дерево произрастало в пяти метрах от фасада многоквартирного дома, ранее была проведена омолаживающая обрезка, разрослось, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — За состояние деревьев, в том числе на ул. 2-я Портовая, отвечает правообладатель — собственник (владелец, пользователь, арендатор) земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения.