В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 2 человека

В Новосибирске от коронавируса умерли 2 пациента — женщина и мужчина.

— Два человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Сейчас в регионе зафиксировано 40 летальных исходов от Covid-19. На утро 6 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 107 новых случаев COVID-19. 50 пациентов выздоровели.

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