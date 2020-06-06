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В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 2 человека

Сейчас в регионе зафиксировано 40 летальных исходов от Covid-19

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Сейчас в регионе зафиксировано 40 летальных исходов от Covid-19

Сейчас в регионе зафиксировано 40 летальных исходов от Covid-19

В Новосибирске от коронавируса умерли 2 пациента — женщина и мужчина.

— Два человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Сейчас в регионе зафиксировано 40 летальных исходов от Covid-19. На утро 6 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 107 новых случаев COVID-19. 50 пациентов выздоровели.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким умерших. Если вы знали их лично — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).

На этой неделе в сеть попал документ Роспотребнадзора, где перечислялись места, которые посещали зараженные коронавирусом новосибирцы. Вот их список. Также там было указано, в каких районах больше всего случаев коронавирусной инфекции.

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