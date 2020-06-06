В ночном ДТП на трассе погиб 36-летний водитель седана

В Новосибирской области в ночь на 6 июня произошло смертельное ДТП — на автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска столкнулись Nissan Sunny и грузовик Volvo.

— 5 июня в 23.35 36-летний житель Коченевского района, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. В пути следования, на 1332-м км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением 51-летнего жителя Новосибирска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.