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В ночном ДТП на трассе погиб 36-летний водитель седана

Он выехал на встречную полосу, где врезался в фуру

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В ДТП также пострадали два пассажира седана

В ДТП также пострадали два пассажира седана

В Новосибирской области в ночь на 6 июня произошло смертельное ДТП — на автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска столкнулись Nissan Sunny и грузовик Volvo.

— 5 июня в 23.35 36-летний житель Коченевского района, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. В пути следования, на 1332-м км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением 51-летнего жителя Новосибирска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ДТП погиб водитель Nissan Sunny. Его двое пассажиров — 1984 года рождения и 1979 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

На этой неделе, 2 июня, на выезде из Новосибирска столкнулись 6 машин — из них две фуры и четыре легковых автомобиля. Из-за аварии на дороге собралась большая пробка.

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