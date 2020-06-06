В Новосибирской области ещё 107 жителей заразились коронавирусом, сообщили в оперштабе региона.

— На утро 6 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 107 новых случаев COVID-19. 50 пациентов выздоровели. 2 человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет, — сообщили в оперштабе региона по коронавирусу.

Всего в Новосибирской области на данный момент зафиксирован 3441 случай заражения коронавирусом. Среди них — 216 детей. 1356 человек были выписаны с выздоровлением, 40 пациентов скончались.



В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ — 10 пациентов.



В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 506.



219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.



Всего в Новосибирской области провели 132 319 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 846 жителей области, 19 156 человек сняты с наблюдения.

