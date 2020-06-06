Напомним, что в конце прошлого года Минздрав заявлял о возможных изменениях в порядок обязательного медицинского освидетельствования. Предлагалось всем водителям при прохождении медосвидетельствования для получения прав сдавать анализ мочи на наркотики и анализ крови для выявления алкоголизма. Речь также шла об увеличении стоимости прохождения комиссии. Тогда информация вызвала ажиотаж среди водителей и во многих городах выстроились очереди желающих оформить справку по прежней цене. В итоге решение об изменениях в документе были отложены.

