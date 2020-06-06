Минздрав России решил изменить правила медосвидетельствования для водителей. Документ уже появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно новому проекту, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям для получения медицинской справки нужно будет только после выявления симптомов заболевания наркологом. Для определения уровня употребления алкоголя будут использоваться лабораторные исследования крови и мочи, пишет РИА «Новости».
Ранее действующий приказ предполагал, что анализ должны сдавать все.
Напомним, что в конце прошлого года Минздрав заявлял о возможных изменениях в порядок обязательного медицинского освидетельствования. Предлагалось всем водителям при прохождении медосвидетельствования для получения прав сдавать анализ мочи на наркотики и анализ крови для выявления алкоголизма. Речь также шла об увеличении стоимости прохождения комиссии. Тогда информация вызвала ажиотаж среди водителей и во многих городах выстроились очереди желающих оформить справку по прежней цене. В итоге решение об изменениях в документе были отложены.