В пятницу, 5 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 108 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 3332 человека с подтверждённым COVID-19, 1306 из которых вылечились, а 38 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

Вирусолог просто и понятно объяснила, как будет действовать вакцина от коронавируса и что будет происходить в организме после её введения.