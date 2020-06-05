В пятницу, 5 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 108 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 3332 человека с подтверждённым COVID-19, 1306 из которых вылечились, а 38 — умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Вирусолог просто и понятно объяснила, как будет действовать вакцина от коронавируса и что будет происходить в организме после её введения.
- Наши корреспонденты побывали в самом крупном в Новосибирске ковидном госпитале, где пациентов сейчас в два раза больше, чем врачей и медсестёр.
- Скончались ещё два пациента с коронавирусом. Общее число умерших достигло 38 человек.
- Новосибирец спустился в метро без маски. Сотрудники метрополитена не хотели его впускать. Но тут появился добрый полицейский.
- Бар из «ресторанного дворика», где недавно прошла скандальная вечеринка, оштрафовали на 40 тысяч рублей.
- За сутки в России подтверждено ещё 8726 случаев коронавируса. 144 человека умерли.
- Вчера Минздрав сообщил о смерти 34-й пациентки с COVID-19. Министр рассказал, почему врачи не смогли её спасти.
- В Новосибирске три недели назад построили военный госпиталь для приёма больных с коронавирусом. Но пациентов он не принимает.
- Сотрудники одного из баров вышли с плакатами на Советскую. Они просят разрешить им работать.
- Представитель ВОЗ заявила о том, что Россия вышла на плато по коронавирусу. В стране допустили возможность проведения массовых мероприятий. Но расслабляться пока рано.
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