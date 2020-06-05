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Тема дня Репортаж из переполненного ковидного госпиталя

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В области умерли уже 38 пациентов с подтверждённым диагнозом

В области умерли уже 38 пациентов с подтверждённым диагнозом

В пятницу, 5 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 108 случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 3332 человека с подтверждённым COVID-19, 1306 из которых вылечились, а 38 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • Наши корреспонденты побывали в самом крупном в Новосибирске ковидном госпитале, где пациентов сейчас в два раза больше, чем врачей и медсестёр.
  • Вчера Минздрав сообщил о смерти 34-й пациентки с COVID-19. Министр рассказал, почему врачи не смогли её спасти.
  • Представитель ВОЗ заявила о том, что Россия вышла на плато по коронавирусу. В стране допустили возможность проведения массовых мероприятий. Но расслабляться пока рано.

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии.

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Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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