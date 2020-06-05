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На месте происшествия работает полиция

На месте происшествия работает полиция

Вечером в пятницу, 5 июня, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

— Около 21 часа 10 минут на улице Петухова у дома 51 произошло столкновение трёх автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир одного из транспортных средств. Девочка 2010 года рождения была госпитализирована в лечебное учреждение с травмой головы, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Ребёнок находился на заднем сидении автомобиля «Ниссан Марч». Сейчас на месте аварии работает полиция, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В минувший вторник автобус столкнулся с иномаркой — пострадали три ребёнка.

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дтпВ ДТП пострадал ребенок
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