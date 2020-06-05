«Скоро будем ходить с прищепками на носу»: разбираться с новосибирской вонью будут учёные

5 июня в мэрии прошло заседание рабочей группы горсовета по вопросам экологии — одним из вопросов снова стал неприятный запах, который периодически появляется в Новосибирске.
По данным председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марии Сидоровой, в последние годы число жалоб горожан на неприятный запах выросло: если в 2018 году мэрия получила 23 только письменных обращения, на которые обязана дать официальные письменные же ответы, то в 2019 году — 67, а с января 2020 — уже 25.
— Да, это, может, не влияет на здоровье людей напрямую, но это влияет на психологическое состояние каждого жителя Новосибирской агломерации, это влияет на имидж города, — подчеркнул глава новосибирского отделения партии «Зелёные» Игорь Украинцев. — Скоро не только с масками будем ходить, но и с прищепками на носу.
Дойдёт до того, что как пожары тушат, с самолётов, так и на предприятия новосибирцы начнут одеколон скидывать.
Игорь Украинцев, председатель Совета Регионального отделения «Российской экологической партии «Зелёные»
По мнению Украинцева, основным источником неприятного запаха в городе является свинокомплекс АО «Кудряшовское», который находится в Криводановке: он заявил, что это единственное предприятие, которое не допустило ни общественников, ни надзорные органы к проверке. При этом у них есть основания полагать, что мясокомбинат хранит отходы производства в жидком виде, а не в сухом, как должен.
На заседании присутствовал представитель компании Сергей Горбачёв, но отвечать за претензии Игоря Украинцева не стал. В конце заседания Украинцев отметил, что Горбачёв подошёл к нему и лично пообещал предпринять «все необходимые действия с его стороны».
Между тем в мэрии заявили, что «Кудряшовское» может быть не единственным источником неприятного запаха в городе.
— Источником — предположительно — являются не только запахи животного происхождения, но и запахи канализационных стоков, а также запахи брожения, горения, — говорит Мария Сидорова. — Многократные обращения мэрии Новосибирска в природоохранную прокуратуру, природнадзор, губернатору и другие уполномоченные органы не изменили эту ситуацию.
Все проведённые замеры не выявили нарушений — это и в 2017 утверждали в «Кудряшовском».
— Поймать превышение каких-то загрязняющих веществ очень сложно, потому что запах не нормируется, это органолептика. И в этом основная проблема, — согласилась Сидорова и добавила, что мэрия и Министерство природных ресурсов планируют заключить контракт на проведение ольфактометрии — исследования причин интенсивности запаха и его источников: — Эти исследования нужны для того, чтобы идентифицировать запах и его источник: животные, канализация, брожение. Чтобы надзорный орган мог понимать: сейчас пахнет вот этим, и силы оперативного реагирования будут направлены на это.
По информации Марии Сидоровой, подобные исследования проводят в Институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова и в Центре гигиены и эпидемиологии.
Неприятный запах чаще всего приносит в город северо-западным ветром — в середине мая новосибирцы в очередной раз начали массово на него жаловаться. Впрочем, иронии горожанам тоже не занимать: пока одни жаловались, другие активно проблему высмеивали. Историю безуспешных поисков причины появления вони в городе и борьбы с ней мы подробно описывали здесь.