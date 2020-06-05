«Скоро будем ходить с прищепками на носу»: разбираться с новосибирской вонью будут учёные

По мнению Украинцева, основным источником неприятного запаха в городе является свинокомплекс АО «Кудряшовское», который находится в Криводановке: он заявил, что это единственное предприятие, которое не допустило ни общественников, ни надзорные органы к проверке. При этом у них есть основания полагать, что мясокомбинат хранит отходы производства в жидком виде, а не в сухом, как должен.



На заседании присутствовал представитель компании Сергей Горбачёв, но отвечать за претензии Игоря Украинцева не стал. В конце заседания Украинцев отметил, что Горбачёв подошёл к нему и лично пообещал предпринять «все необходимые действия с его стороны».



Между тем в мэрии заявили, что «Кудряшовское» может быть не единственным источником неприятного запаха в городе.

