В эту пятницу, 5 июня, жители Новосибирска заметили вырубленные деревья около Сибирского государственного университета водного транспорта. Раньше, по словам очевидцев, на этом участке росли тополя и клёны, но сейчас место выглядит зловеще. По наблюдениям одного из наших журналистов, ещё накануне деревья около университета были в порядке.

— Раньше это была муниципальная земля. Сейчас она предоставлена под застройку. Я специально проверяла по кадастровому плану. Это не дело муниципалитета, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.