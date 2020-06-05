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Сейчас сквер выглядит пугающе

Сейчас сквер выглядит пугающе

В эту пятницу, 5 июня, жители Новосибирска заметили вырубленные деревья около Сибирского государственного университета водного транспорта. Раньше, по словам очевидцев, на этом участке росли тополя и клёны, но сейчас место выглядит зловеще. По наблюдениям одного из наших журналистов, ещё накануне деревья около университета были в порядке.

— Раньше это была муниципальная земля. Сейчас она предоставлена под застройку. Я специально проверяла по кадастровому плану. Это не дело муниципалитета, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.

По данным кадастровой карты Новосибирска, этот участок раньше входил в территорию «Сквера Водников», но сейчас он действительно передан для строительства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.

Мы направили запрос в мэрию с просьбой уточнить, кому именно передана эта территория, и как данный участок был выведен из границ сквера.

На этой неделе в Новосибирске внезапно начали вырубать деревья в зелёном дворе на Державина.

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Вырубка деревьевзастройка
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