До суда дошло дело новосибирца, взявшего в заложники жену в магазине на Фадеева

Сегодня, 5 июня, в Калининский районный суд поступило уголовное дело в отношении Станислава Путина, которого подозревают в незаконном удержании жены.
«Органами предварительного расследования
Путин не давал выйти из магазина своей жене — в отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по
В распоряжении НГС оказалось видео того, как силовики выводят мужчину из магазина.
Ранее суд отправил Станислава Путина в СИЗО на три месяца — прокурор рассказал на заседании, что потерпевшая хочет привлечь мужа к уголовной ответственности, так как опасается за свои жизнь и здоровье и до этого инцидента он ей неоднократно угрожал.
В 2018 году на сотрудницу «Эльдорадо» в Новосибирске напал бывший муж — он увидел в интернете её фотографии с другим мужчиной, после чего прибежал в магазин с ножом.