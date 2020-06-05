До суда дошло дело новосибирца, взявшего в заложники жену в магазине на Фадеева

В распоряжении НГС оказалось видео того, как силовики выводят мужчину из магазина.

Ранее суд отправил Станислава Путина в СИЗО на три месяца — прокурор рассказал на заседании, что потерпевшая хочет привлечь мужа к уголовной ответственности, так как опасается за свои жизнь и здоровье и до этого инцидента он ей неоднократно угрожал.



В 2018 году на сотрудницу «Эльдорадо» в Новосибирске напал бывший муж — он увидел в интернете её фотографии с другим мужчиной, после чего прибежал в магазин с ножом.

