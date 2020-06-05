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Криминал

До суда дошло дело новосибирца, взявшего в заложники жену в магазине на Фадеева

Станислава Путина подозревают в незаконном лишении человека свободы и угрозе убийством

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Станислав Путин на суде о мере пресечения полностью признал свою вину&nbsp;

Станислав Путин на суде о мере пресечения полностью признал свою вину 

Сегодня, 5 июня, в Калининский районный суд поступило уголовное дело в отношении Станислава Путина, которого подозревают в незаконном удержании жены.

«Органами предварительного расследования Путин С.Н. обвиняется в том, что 3 марта 2020 года, в период времени с 11 часов 30 минут до 14 часов 30 минут незаконно удерживал в помещении магазина, расположенного по ул. Фадеева, потерпевшую, демонстрируя нож, а также высказал угрозу убийством, в случае оказания сопротивления», — говорится на сайте суда.

Путин не давал выйти из магазина своей жене — в отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Дата первого судебного заседания пока не известна&nbsp;

Дата первого судебного заседания пока не известна 

В распоряжении НГС оказалось видео того, как силовики выводят мужчину из магазина.

Ранее суд отправил Станислава Путина в СИЗО на три месяца — прокурор рассказал на заседании, что потерпевшая хочет привлечь мужа к уголовной ответственности, так как опасается за свои жизнь и здоровье и до этого инцидента он ей неоднократно угрожал.

В 2018 году на сотрудницу «Эльдорадо» в Новосибирске напал бывший муж — он увидел в интернете её фотографии с другим мужчиной, после чего прибежал в магазин с ножом.

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