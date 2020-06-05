Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала она.

Как сообщает РБК, ссылаясь на супругу актёра, Михаил Кокшенов скончался в больнице 4 июня поздно вечером. Последнее время артист находился в реабилитационном центре. Также известно, что в октябре 2017 года Кокшенов перенёс инсульт.



В фильмографии Кокшенова (первая актёрская роль — в 1957 году) — более 100 фильмов. Как правило, он снимался во второстепенных ролях. Его герои — глуповатые амбалы (например, в фильме «Не может быть!») и деревенские простаки. В фильме «Женя, Женечка и катюша» он сыграл жадного солдата Захара, в картине «Ширли-мырли» — афроамериканца, в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» — мафиози Кравчука.

