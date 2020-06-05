Гостиницы в Шерегеше начнут принимать гостей с 6 июня. Об этом нашим коллегам NGS42.RU рассказали в пресс-службе администрации Таштагольского района. Официально курорт открыли с 1 июня. Однако предпринимателям потребовалось время для выполнения эпидемиологических требований. Так, мебель в номерах должна быть расставлена с учётом социальной дистанции, а персонал и посетители должны носить маски и обрабатывать руки антисептиком.



— С 6 июня работу начинает гостиница Alpen Club. Пока это единственный отель, заявивший об открытии. Ещё три гостиницы прошли проверку на соблюдение всех норм, но не сообщили об открытии. Это «Шервуд», «Сугроб» и «ПаркOFFка». Персонал этих отелей прошёл весь инструктаж, в них подготовлены помещения для изолированного размещения на случай, если у гостя проявятся симптомы заболевания, — рассказали в администрации Таштагольского района.

