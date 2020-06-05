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Сергей Цивилев призвал этим летом отдыхать в Кузбассе, в том числе в Шерегеше

Сергей Цивилев призвал этим летом отдыхать в Кузбассе, в том числе в Шерегеше

Гостиницы в Шерегеше начнут принимать гостей с 6 июня. Об этом нашим коллегам NGS42.RU рассказали в пресс-службе администрации Таштагольского района. Официально курорт открыли с 1 июня. Однако предпринимателям потребовалось время для выполнения эпидемиологических требований. Так, мебель в номерах должна быть расставлена с учётом социальной дистанции, а персонал и посетители должны носить маски и обрабатывать руки антисептиком.

— С 6 июня работу начинает гостиница Alpen Club. Пока это единственный отель, заявивший об открытии. Ещё три гостиницы прошли проверку на соблюдение всех норм, но не сообщили об открытии. Это «Шервуд», «Сугроб» и «ПаркOFFка». Персонал этих отелей прошёл весь инструктаж, в них подготовлены помещения для изолированного размещения на случай, если у гостя проявятся симптомы заболевания, — рассказали в администрации Таштагольского района.

С 6 июня начинают работать и канатные дороги. Официальный представитель ГК «Каскад» сообщил, что во второй половине дня будет запущен синий кресельный подъёмник. В дальнейшем вместо него запустят скоростной «Олимпия Экспресс». Но точный срок его запуска пока неизвестен.

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Шерегешлетний сезон в Шерегеше
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