Военный госпиталь, построенный три недели назад, пока не принимает новосибирцев с коронавирусом

Военный госпиталь, который был построен для приёма больных с коронавирусом, пока не принимает жителей Новосибирской области.



— Нет, пока ещё военный госпиталь не принимает пациентов с коронавирусом. Пока нам достаточно своих мощностей, — заявил на брифинге министр здравоохранения Константин Хальзов. — Тем не менее мы рассматриваем такую возможность. Пока ни один пациент с коронавирусом, житель Новосибирской области, не поступил туда.



Накануне корреспондент НГС побывал в ГКБ №11, которая испытывает нагрузку в связи с наплывом пациентов. На утро вчерашнего дня, 4 июня, там находилось 690 пациентов (в начале недели было 770), притом, что учреждение рассчитано на 624 койко-места.