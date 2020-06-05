Военный госпиталь, построенный три недели назад, пока не принимает новосибирцев с коронавирусом

Военный госпиталь, который был построен для приёма больных с коронавирусом, пока не принимает жителей Новосибирской области.
— Нет, пока ещё военный госпиталь не принимает пациентов с коронавирусом. Пока нам достаточно своих мощностей, — заявил на брифинге министр здравоохранения Константин Хальзов. — Тем не менее мы рассматриваем такую возможность. Пока ни один пациент с коронавирусом, житель Новосибирской области, не поступил туда.
Накануне корреспондент НГС побывал в ГКБ №11, которая испытывает нагрузку в связи с наплывом пациентов. На утро вчерашнего дня, 4 июня, там находилось 690 пациентов (в начале недели было 770), притом, что учреждение рассчитано на 624 койко-места.
По словам Константина Хальзова, на сегодняшнее утро в 11-й больнице находилось 642 пациента, в 25-й — 223 человека.
По информации пресс-службы ЦВО, госпиталь был полностью закончен 15 мая, но ни фотографий, ни подробностей о нём ведомство до сих пор не предоставило. В конце мая нам удалось сфотографировать здание госпиталя, когда туда приезжал мэр Анатолий Локоть проинспектировать дорогу к учреждению. Позже главный инфекционист НСО Лариса Позднякова заявила, что госпиталь хоть и не начал приём пациентов, но не пустуют — там лежат военные.