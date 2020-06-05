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Военный госпиталь, построенный три недели назад, пока не принимает новосибирцев с коронавирусом

На этой неделе сообщалось, что госпиталь начнёт принимать гражданских сегодня, 5 июня

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Так выглядело здание госпиталя в конце мая

Так выглядело здание госпиталя в конце мая

Военный госпиталь, который был построен для приёма больных с коронавирусом, пока не принимает жителей Новосибирской области.

— Нет, пока ещё военный госпиталь не принимает пациентов с коронавирусом. Пока нам достаточно своих мощностей, — заявил на брифинге министр здравоохранения Константин Хальзов. — Тем не менее мы рассматриваем такую возможность. Пока ни один пациент с коронавирусом, житель Новосибирской области, не поступил туда.

Накануне корреспондент НГС побывал в ГКБ №11, которая испытывает нагрузку в связи с наплывом пациентов. На утро вчерашнего дня, 4 июня, там находилось 690 пациентов (в начале недели было 770), притом, что учреждение рассчитано на 624 койко-места.

По словам Константина Хальзова, на сегодняшнее утро в 11-й больнице находилось 642 пациента, в 25-й — 223 человека.

По информации пресс-службы ЦВО, госпиталь был полностью закончен 15 мая, но ни фотографий, ни подробностей о нём ведомство до сих пор не предоставило. В конце мая нам удалось сфотографировать здание госпиталя, когда туда приезжал мэр Анатолий Локоть проинспектировать дорогу к учреждению. Позже главный инфекционист НСО Лариса Позднякова заявила, что госпиталь хоть и не начал приём пациентов, но не пустуют — там лежат военные.

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Коронавирус в Новосибирске
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