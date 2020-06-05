— Она поступила сразу же в крайне тяжёлом состоянии, совсем недолго находилась в медицинском учреждении. Сразу была транспортирована в отделение реанимации, сразу же на ИВЛ. Тотальное поражение лёгочной ткани, просто максимальное разрушение лёгочной ткани, которое не позволило нам помочь ей, — добавил Константин Хальзов.



На этой неделе в сеть попал документ Роспотребнадзора, где перечислялись места, которые посещали зараженные коронавирусом новосибирцы. Вот их список. Также там было указано, в каких районах больше всего случаев коронавирусной инфекции.



Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).



Самой молодой жертвой коронавируса стала 29-летняя сибирячка. Сначала девушка лечилась дома — таблетки от ОРВИ не помогали, но медики говорили, что оснований для госпитализации нет, и всё это время ходила на работу. Диагноз ей поставили уже после смерти. Мы узнали подробности лечения и смерти девушки у её близких.