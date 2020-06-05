Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о подробностях смертей трёх пациентов, которые были заражены коронавирусом.
— Сегодня умерли два человека. Пациентка 71 года, у неё тяжелая сопутствующая патология была. Она находилась в 25-й больнице. И пациент 64 лет — ковидная пневмония, — сообщил он на сегодняшнем брифинге оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Министр не стал уточнять, какие именно сопутствующие тяжёлые патологии были у пациентки ГКБ № 25, но подробнее рассказал о 34-летней жертве коронавируса. О её смерти сообщил оперштаб вчера, 4 июня.
— Она поступила сразу же в крайне тяжёлом состоянии, совсем недолго находилась в медицинском учреждении. Сразу была транспортирована в отделение реанимации, сразу же на ИВЛ. Тотальное поражение лёгочной ткани, просто максимальное разрушение лёгочной ткани, которое не позволило нам помочь ей, — добавил Константин Хальзов.
На этой неделе в сеть попал документ Роспотребнадзора, где перечислялись места, которые посещали зараженные коронавирусом новосибирцы. Вот их список. Также там было указано, в каких районах больше всего случаев коронавирусной инфекции.
Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).
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